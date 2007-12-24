امسال شمار موسسات قرآنی در کشور به 5/1 هزار مرکز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، داوود تک فلاح ظهر امروز در جلسه بررسی مسایل و مشکلات مراکز قرآنی استان آذربایجان غربی در ارومیه اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه این سازمان با سازمان دهیاری و شهرداریهای وزارت کشور، پیش بینی شده مکان مورد نیاز برای ایجاد این خانه های نور توسط سازمان تبلیغات اسلامی تامین شود.
وی با بیان اینکه هزینه تشکیل کلاسها و هزینه های حمایتی از جمله هزینه راه اندازی و تدارک امکانات اولیه نیز توسط سازمان دارالقرآن تامین خواهد شد ادامه داد: پیش بینی شده در سال آینده نیز ۵۰۰خانه نور دیگر در سطح دهیاری های کشور ایجاد شود.
تک فلاح هدف از ایجاد این مراکز را ترویج فرهنگ قرآنی در بخشهای قرائت، حفظ و مفاهیم بویژه در مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: برگزاری برنامه های تبلیغی و ترویجی، برگزاری مسابقات و جشنواره های قرآنی از دیگر فعالیت های خانههای نور است.
وی همچنین از ایجاد ۷۰۰مرکز و موسسه قرآنی در نقاط مختلف کشور خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال آینده حدود دو هزار و ۴۰۰مرکز، موسسه و خانه قرآن در کشور تاسیس خواهد شد.
تک فلاح خاطرنشان کرد: برای ساماندهی مراکز و موسسات قرآنی در کشور در هر استان اتحادیه ای بنام اتحادیه تشکلهای قرآنی در حال تاسیس است که تاکنون در ۲۲استان کشور این اتحادیهها تاسیس و تا پایان امسال نیز در هشت استان دیگر راه اندازی خواهند شد.
مسئول دارالقرآن کریم اداره تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست عنوان کرد: هم اکنون 27 مرکز قرآنی در استان فعال است که این تعداد با اتمام مراحل ثبت 70 موسسه دیگر امسال از مرز 100 مرکز می گذرد.
بهروز علیزاده افزود: این استان ظرفیت ایجاد 300 مرکز دیگر را داراست که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در سالهای آتی اقدام به تاسیس این مراکز خواهیم کرد.
در ادامه این نشست که با حضور مربیان و مسئولان مراکز قرآنی آذربایجان غربی برگزار شد در خصوص راهکارهای رفع مشکلات این مراکز تبادل نظر شد.
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