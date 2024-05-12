به گزارش خبرگزاری مهر، رزا اتانبایوا نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص آخرین تحولات افغانستان و نشست آتی دوحه با وی گفتگو و تبادل نظر کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات بیان کرد که با مقایسه شرایط افغانستان در زمان ورود آمریکا با همان شرایط در زمان خروج آمریکا از افغانستان، می‌توان به این نتیجه رسید که حضور آمریکا در افغانستان تا چه حد در گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان و افزایش تهدید تروریسم و تولید مواد مخدر مؤثر بوده است.

باقری خاطرنشان کرد، رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان باید اولویت بخشی به تأمین منافع مردم و تضمین امنیت افغانستان، توسعه این کشور و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم افغانستان باشد.

وی گفت باید زمینه لازم برای بازگشت افغانستانی‌هایی که در خارج، از جمله ایران، تحصیل‌کرده و مهارت آموخته‌اند، به افغانستان و استفاده از ظرفیت آنها برای ساختن افغانستان فراهم شود.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این ملاقات با اشاره به مسئولیت غرب به ویژه آمریکا برای جبران آسیب‌هایی که طی بیش از دو دهه گذشته به مردم افغانستان و منطقه وارد کرده است، بر مسئولیت سازمان ملل متحد برای ایفای نقش سازنده در روند ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و نیز نقش و ظرفیت بی‌بدیل کشورهای همسایه افغانستان در این روند تاکید کرد.

نماینده سازمان ملل متخد نیز در این ملاقات با اشاره به پیچیدگی تحولات افغانستان و تعدد کنشگران و مواضع آنها، بر ضرورت هماهنگ‌سازی مواضع کشورهای منطقه و فرامنطقه برای کمک به توسعه و ثبات افغانستان تاکید و خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و ارتقای همکاری سازنده بین آن‌ها از یکسو و تعامل با حکومت سرپرست افغانستان از سوی دیگر شد.