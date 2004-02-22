گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور در چابهار آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" در اين گردهمايي مديران تربيت بدني 54 دانشگاه و موسسه آموزش عالي به همراه كارشناسان ورزش دختران دانشجودر دانشگاهها به مدت 2 روزمسايل ورزش دانشجويان كشور را به بحث و بررسي مي گذارند. بررسي عملكرد سالجاري و چشم اندازهاي آتي تربيت بدني وزارت علوم و تبادل نظر پيرامون بررسي و تصويب تقويم برگزاري مسابقات در سال 1383، از جمله مواردي است كه در اين گردهمايي به آن پرداخته مي شود. همچنين چگونگي كيفيت بخشيدن به نحوه برگزاري هفتمين يونيورسياد (المپياد) ورزشي دانشگاههاي كشور و ارتقاء آن در ابعاد فني، اجرايي و فرهنگي از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست است. در اين همايش براي اولين بار روساي انجمن هاي ورزشي دانشگاهها نيز حضور دارند كه در خصوص زمان، مكان و نحوه برگزاري مسابقات دسته يك و دسته دو دانشجويان در طول سال تحصيلي آينده نظر مي دهند. در اين نشست حاضرين نظرات خود را درباره توسعه انجمن هاي ورزش دانشجويي و همچنين انتخاب بهترين كارشناس مسوول ورزشي دختران دانشگاهها ارائه كردند. گفتني است در اين همايش درخصوص بعد قهرماني ورزش دانشجويي كشور نيز بحث و در زمينه ايجاد باشگاههاي دانشجويي، راه اندازي قطب هاي ورزشي در دانشگاهها و نحوه اعزام تيم ها به مسابقات جهاني دانشجويان مسايل مختلفي مطرح شد.

در حاشيه برگزاري اين همايش دو كارگاه آموزشي "حل مسئله" و "مسابقات چند جانبه مراكز استانها" برگزار مي شود.