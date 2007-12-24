اجرای طرح گشتهای بهداشتی در اراک آغاز شد

دکتر مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح در راستایی اجرای اهداف ماده ‪ 13‬مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت و درمان و حفظ و ارتقای سلامت عمومی انجام می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح ها با همکاری تعزیرات حکومتی استان انجام می شود، بیان داشت: گشتهای سیار این طرح متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و تغزیرات حکومتی به ‌اماکنی شامل فروشگاه های مواد غذایی، نانوایی ها، اقلام آرایشی و بهداشتی، رستورانها و پیرایشگاه ها، سرکشی کرده و با متخلفین برخورد قضایی می‌ کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: این طرح تاپایان سال جاری ادامه دارد و سرکشی ها به ‌منظور شناسایی تخلف به صورت اتفاقی و بدون برنامه قبلی انجام می شود.