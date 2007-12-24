به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد مستند "غدیریه" ساخته وحید جلیلوند با پشت سر گذاشتن آخرین مراحل فنی تولید در آستانه عید ولایت آماده نمایش عمومی شد. این فیلم 22 دقیقهای روزهای پنجشنبه تا شنبه شش تا هشت دیماه از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.
با اعلام سال 1385 به عنوان سال پیامبر اعظم (ص) از سوی مقام معظم رهبری، این مرکز با مشارکت و همکاری گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه اول سیما و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما حدود 30 فیلم کوتاه با موضوع سیره و سنت و آموزههای پیامبر اعظم (ص) تولید کرد که "غدیریه" از آن جمله است.
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