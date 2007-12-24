یازدهمین یادواره شهدای دانشجوی گیلان در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم گفت: شهدا هوشمند ترین افراد تاریخ هستند زیرا انتخاب درستی در زندگی خود داشته اند.

روح اله قهرمانی چابک با بیان اینکه، کاری که شهدا کردند در پیمانه سخن و کلام در نمی آید، افزود: در زندگی همه سخت ترین زمان، هنگام انتخاب است و اگر خدا آدمی را از فرشته ها برترکرده به خاطر همین خصلت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت سعادت انسانها در انتخاب های آنها رقم می خورد و باید مواظب باشیم که همیشه در انتخاب ها بهترین ها را انتخاب کرده زیرا شهدا خود اینگونه عمل کردند.

فرمانده سپاه منطقه گیلان نیز در این مراسم عنوان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از کاری که خود شهدا کردن نیست.

سردار نظرعلی علیزاده افزود: شهدا به خوبی به وظایف و تکالیف خود عمل کرده و امروز بازماندگان شهدا هستند که باید راهشان را با صلابت ادامه دهند.

وی بیان داشت: وظیفه همه آحاد جامعه امروز این است که از خون مقدس شهدا که در راه اسلام و قرآن ریخته شده است، حراست کنند.

علیزاده یادآور شد: شهدا هیچ نیازی به برگزاری کنگره و بزرگداشت ندارند و این ما هستیم که غرق در مادیات شده و برخی اهداف والای زندگی را فراموش کرده ایم.