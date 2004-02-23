چند صد هزار دلار براي نخستين رمان

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته روزنامه انگليسي زبان" گاردين" ، چارلز چادويك اين نويسنده هفتاد و يك ساله ، مي گويد : من واقعا از اين اتفاق در حيرت و تعجبم . بايد بگويم كه جمله « آنسوي روياهاي وحشي من » واقعا در باره من صدق مي كند .

ناشر آمريكايي از چادويك خواسته بود با نگارش رماني در باره زندگي خود ، مبلغ ياد شده را كه تنها براي چاپ كتاب در آمريكا به نويسنده اثر اختصاص يافته است ، در يافت دارد. او نيز كتاب خود را در سيصد هزار كلمه و با نام « حماسه زندگي روزمره » به رشته تحرير در آورد .

"كارولين داون اي" كارگزار او در انگلستان نيز مي گويد : اين نكته نشانگر اين امر است كه اين رمان ، رماني بزرگ است . خانم داون اي و «فابراند فابر» ، ناشر انگليسي چادويك ، درباره مبلغ پيش پرداخت وي براي چاپ اثر در انگلستان چيزي نگفته اند . اما «فابر اند فابر» كه در حال حاضر در حال ويراستاري اين رمان است از آن به عنوان كتابي استثنايي ياد كرده است . "جاناتان ريلي" ويراستار نويسند ه در انتشارات" فابر اند فابر" گفت : به عنوان نخستين رمان از يك نويسنده نوپا ، بايد بگويم كه رماني گيج كننده است . البته بايد آن را بيشتر به عنوان يك كتاب خاطرات مورد توجه قرار داد.

چادويك كه هم اكنون در لندن زندگي مي كند گفت ، ممكن است در آينده رماني معمولي درباره زندگي مردم اطراف خود بنويسد .

او كار خود را به عنوان عضو مشورتي دولت بريتانيا ( كنسول ) در نيجريه در سال 1972 ميلادي آغاز كرده است .

قهر مان رمان او با نام تام" ريپل" تاجر خرده پايي است و در امر صادرات و واردات فعال است . وي با يك كارگر صاحب انديشه هاي چپ گرايانه و طرفدار كارگران ازدواج مي كند . او پس از آن به لندن مي رود و در نزديكي جاده" نورث سيركولار" لندن زندگي مي كند . داستان با جشن هاي هزاره سال 2000 ميلادي پايان مي يابد .

«فابر اند فابر » از اين رمان به عنوان يك رماني زيبا و جذاب ياد مي كند كه در آن شخصيت ها بطور درخشاني توزيع و پرداخت شده اند . وي خاطر نشان كرد اين يك پاسخ انگليسي به رمان خرگوش جان آپدايك است .

چادويك علاوه بر خدمت در آفريقا و به كشور هاي برزيل ، كنيا ، كانادا و لهستان سفر كرده است . كتاب او در سال 2005 منتشر مي گردد.

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