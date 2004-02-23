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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۳۴

چند صد هزار دلار براي نخستين رمان

يك كنسول بازنشسته انگلستان ، به خاطر نگارش رماني كاملا معمولي از زندگي خود چند صد هزار دلار دريافت كرده است.

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته روزنامه انگليسي زبان" گاردين" ، چارلز چادويك اين نويسنده هفتاد و يك ساله ،  مي گويد : من واقعا  از اين اتفاق در حيرت و تعجبم . بايد بگويم كه جمله « آنسوي روياهاي وحشي من » واقعا در باره من صدق مي كند . 
ناشر آمريكايي از چادويك  خواسته  بود  با نگارش رماني در باره زندگي خود  ، مبلغ  ياد شده  را كه تنها براي چاپ كتاب در  آمريكا به نويسنده اثر  اختصاص يافته است  ، در يافت دارد.  او نيز كتاب خود را در سيصد هزار كلمه  و با نام « حماسه  زندگي روزمره  »  به رشته تحرير در آورد  .
"كارولين داون اي" كارگزار او در انگلستان  نيز مي گويد : اين نكته  نشانگر اين امر است كه اين رمان ،  رماني بزرگ است . خانم داون اي  و «فابراند فابر»  ، ناشر انگليسي چادويك ، درباره مبلغ پيش پرداخت وي براي چاپ اثر در انگلستان  چيزي نگفته اند . اما «فابر اند فابر»  كه در حال حاضر در حال ويراستاري اين رمان است از آن  به عنوان كتابي استثنايي ياد كرده است . "جاناتان ريلي" ويراستار نويسند ه در انتشارات" فابر اند فابر" گفت : به عنوان نخستين رمان از يك نويسنده نوپا ، بايد بگويم كه رماني گيج كننده است . البته بايد آن  را بيشتر به عنوان يك كتاب خاطرات مورد توجه   قرار داد.
چادويك كه هم اكنون در لندن زندگي مي كند  گفت ،  ممكن است در آينده رماني  معمولي درباره زندگي مردم اطراف خود  بنويسد .
او كار خود را به عنوان عضو مشورتي دولت بريتانيا ( كنسول ) در نيجريه در سال 1972 ميلادي آغاز كرده است .
قهر مان رمان او با نام تام" ريپل" تاجر خرده پايي است و در امر صادرات و واردات فعال است  . وي با يك كارگر صاحب انديشه هاي چپ گرايانه و طرفدار كارگران ازدواج  مي كند  . او پس از آن به لندن مي رود و در  نزديكي جاده" نورث سيركولار" لندن زندگي مي كند . داستان با جشن هاي هزاره سال 2000 ميلادي پايان مي يابد .
«فابر اند فابر » از اين رمان  به عنوان يك رماني  زيبا و جذاب ياد مي كند كه در آن شخصيت ها بطور درخشاني توزيع و پرداخت شده اند . وي خاطر نشان كرد اين يك پاسخ انگليسي به رمان خرگوش جان آپدايك است . 
چادويك علاوه بر خدمت  در آفريقا  و به كشور هاي برزيل ، كنيا ، كانادا و لهستان سفر كرده است  . كتاب او در سال 2005 منتشر مي گردد.
کد مطلب 61049

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