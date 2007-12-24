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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

نمایشنامه کوهستانی در قم روی صحنه می‌رود

نمایش "قصه سرزمین قصه‌ها" نوشته محمدرضا کوهستانی به کارگردانی احمد سلیمانی از هشت تا 17 دی در شهرستان قم روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "قصه سرزمین قصه‌ها" روایتگر داستان پسربچه‌ای است که اجدادش قصه‌نویس بوده‌اند. او شروع به تغییر داستان‌های کهن ایرانی می‌کند و از این رو تمامی نقش‌ها در داستان‌ها جا به جا می‌شوند. مجید امیری، سیدحمید لاجوردی، ماشاءالله کوهستانی، سیدمهدی نیکروش و نیما سیاری بازیگران این نمایش هستند.

این اثر به کوشش حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ساعت 18 روزهای یادشده در تالار هنر مجتمع ماه فرهنگی نور اجرا می‌شود. "قصه سرزمین قصه‌ها" که در چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان مقام نخست را کسب کرده، در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال نیز روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 610493

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