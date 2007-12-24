به گزارش خبرگزاری مهر، "قصه سرزمین قصهها" روایتگر داستان پسربچهای است که اجدادش قصهنویس بودهاند. او شروع به تغییر داستانهای کهن ایرانی میکند و از این رو تمامی نقشها در داستانها جا به جا میشوند. مجید امیری، سیدحمید لاجوردی، ماشاءالله کوهستانی، سیدمهدی نیکروش و نیما سیاری بازیگران این نمایش هستند.
این اثر به کوشش حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ساعت 18 روزهای یادشده در تالار هنر مجتمع ماه فرهنگی نور اجرا میشود. "قصه سرزمین قصهها" که در چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان مقام نخست را کسب کرده، در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر امسال نیز روی صحنه میرود.
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