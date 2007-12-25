سه موسسه آموزش عالی غیرمجاز اخطار انحلال دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سه مؤسسه آموزش عالی آزاد به نامهای جمعیت شایستگان ایران واقع در اصفهان، مؤسسه آموزشی علم و عمل در تهران و مؤسسه آموزشی Lowhe cambridge واقعه در شهر تهران که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به فعالیت آموزش عالی می کنند، اخطار قانونی انحلال صادر کرد.

وزارت علوم در این اخطاریه به این سه موسسه اعلام کرده است: به محض ابلاغ این اخطاریه نسبت به انحلال و توقف فعالیتهای آموزش عالی خود اقدام کنند در غیر این صورت، حسب مقررات متخلف محسوب شده و مسئولیت عواقب قانونی این امر بر عهده این موسسات خواهد بود.