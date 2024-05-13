به گزارش خبرنگار مهر، محمود رستم‌پور پیش از ظهر دوشنبه در جشن گولان سنندج که به منظور تجلیل از دختران موفق حوزه فضای مجازی، هوش مصنوعی و رسانه برگزار شد، اظهار کرد: در اردیبهشت معطر سال ۸۸ با سفر عطرآگین مقام معظم رهبری به استان کردستان برکات زیادی در تمام جهات نرم افزاری و سخت افزاری به استان روا شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: تمام پروژه‌های مصوب این سفر پر خیر و برکت ۱۰۰ درصد به نتیجه و بهره‌برداری رسیده است.

رستم‌پور افزود: همچنین تجلیل از برترین‌های هوش مصنوعی و دیجیتال هم قسمت دیگری از جشن گولان است که با توجه به استفاده از هوش مصنوعی در همه شئون و گستردگی دامنه بهره از این فناوری لازم است که یادگیری مفید هم وسیع شود.

وی ادامه داد: نوجوانان و جوانان با استفاده از این مزیت هوش مصنوعی که در حال همه‌گیری جهانی است امیدواریم به نتایج بهتر در زندگی و کار خود برسند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: روز ملی دختران هم در سال ۸۵ به تصویب رسید و این روز جدا از تاریخ جهانی بوده که علاوه بر آن هم در تاریخ باستان در ۵ اسفند ماه زادروز دختران فرخنده نگه داشته می‌شد که این نشان از اهمیت دختران دارد.

رستم‌پور اذعان کرد: اهمیت بودن دختران به این جهت است که نیمی از جمعیت را دختران و نیم دیگر را هم آنها پرورش و آموزش می‌دهند.

وی تصریح کرد: تربیت درست دختران موجب اموزش، پرورش و تربیت صد در صدی قسمت مهم جامعه بشری در آینده می‌شود.

رستم‌پور گفت: سلامت روحی و جسمی دختران بر سلامت روحی کل جامعه تأثیر می‌گذارد و دارای اهمیت برای ساختن آینده‌ای روشن خواهد بود.