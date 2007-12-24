به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 90 قطعه عکس سیاه و سفید و رنگی مسئول نمایشگاههای خانه عکاسان ایران که سال‌های 76 تا 86 از جشنواره‌های تئاتر ایران، آلمان، سوئیس، مجارستان، کرواسی، رومانی، ژاپن، سوریه، صربستان، هلند، فرانسه، روسیه و ... گرفته شده در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

"اژدهاک"، "افسون معبد سوخته"، "نیلوفر آبی"، "شکلک"، "شب روی سنگفرش خیس"، "مده‌آ"، "فرود سیاوشان"، "عشقه"، "رستاخیز" و "دشمن مردم" از جمله نمایش‌هایی است که امیری عکاسی از آنها را عهده‌دار بوده است.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه عکس "پرده آخر" می‌توانند صبح و بعد از ظهر به نگارخانه خانه عکاسان ایران در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری مراجعه کنند.