۳ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

نمایشگاه عکس‌های تئاتر امیری در خانه عکاسان

حاصل 10 سال عکاسی امیر امیری از جشنواره‌های تئاتری ایران و خارج در نمایشگاه "پرده آخر" از 11 تا 20 دی در خانه عکاسان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 90 قطعه عکس سیاه و سفید و رنگی مسئول نمایشگاههای خانه عکاسان ایران که سال‌های 76 تا 86 از جشنواره‌های تئاتر ایران، آلمان، سوئیس، مجارستان، کرواسی، رومانی، ژاپن، سوریه، صربستان، هلند، فرانسه، روسیه و ... گرفته شده در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

"اژدهاک"، "افسون معبد سوخته"، "نیلوفر آبی"، "شکلک"، "شب روی سنگفرش خیس"، "مده‌آ"، "فرود سیاوشان"، "عشقه"، "رستاخیز" و "دشمن مردم" از جمله نمایش‌هایی است که امیری عکاسی از آنها را عهده‌دار بوده است.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه عکس "پرده آخر" می‌توانند صبح و بعد از ظهر به نگارخانه خانه عکاسان ایران در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری مراجعه کنند.

