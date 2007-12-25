نمایشگاه مسکن فرصت مناسبی برای معرفی مسکن ارزان قیمت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان در جمع خبرنگاران افزود: در این نمایشگاه علاوه بر مباحث سخت افزاری، جدیدترین نرم افزارهای معتبر بین المللی در خصوص معرفی استانداردهای جدید ساخت مسکن ارائه می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در حاشیه این نمایشگاه همچنین پنج همایش تخصصی با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: بحث و تبادل نظر و تشریک مساعی در خصوص روند صنعتی شدن ساخت مسکن در ایران و راهیابی به شیوه های دسترسی راحت مردم به مسکن ارزان از موضوعات محوری در این همایش است.

سیدی خاطرنشان کرد: امسال با تعاملی که بین دولت و مجلس به وجود آمد شاهد ایجاد تحول عظیم در بخش مسکن کشور بودیم و آن حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن است.

وی افزود: دست اندرکاران ساخت و ساز مسکن در ایران باید از فرصت به دست آمده برای خانه دار شدن مردم استفاده کنند.

سیدی حضور انبوه سازان را در افزایش تولید مسکن بسیار مثبت دانست اما در عین حال بر اینکه تاکید: عدم رعایت مقررات ملی، ساخت و ساز مسکن، بیشترین خسارت را به بخش مسکن کشور وارد می کند.



