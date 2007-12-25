به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا کاتب در مراسم جشن غدیر که در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار شده بود با تبریک هفته ولایت، عید غدیر خم را یکی از افتخارات تاریخ اسلام و تشیع عنوان کرد.

وی با بیان این مطلب که باید رهرو حضرت علی (ع) باشیم، خاطر نشان کرد: حدود 6 ماه گذشته بنیاد بین المللی غدیر با مسئولیت دکتر علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور در این دانشگاه شکل گرفت و اگر امروز در سراسر استانهای کشور مراسم و جشنهای ولایت، مسابقات فرهنگی عید ولایت، نهج البلاغه و جشنواره های شعر و ادب برگزار می شود به علت احیاء ستاد بین المللی غدیر در دانشگاه پیام نور است.

دبیر ستاد مرکزی غدیر در دانشگاه پیام نور افزود: در استان تهران مسئولیت ستاد بین المللی غدیر به دکتر احمدی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران و به معاون دانشجویی فرهنگی استان تهران به عنوان دبیر اجرایی واگذار شده است.

وی احیای ستاد بین المللی غدیر را رسالت مسئولین دانشگاه پیام نور برای ترویج فرهنگ تفکر ولایت در جامعه ای که متعلق به صاحب زمان است عنوان کرد.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در پایان خطاب به رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران پیشنهاد ایجاد شاخه دانشجویان بنیاد غدیر را در این دانشگاه ارائه داد تا تفکر ولایت توسط دانشجویان گسترش پیدا کند.