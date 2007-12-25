آثار 57 نشریه در هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ابراهیمی (شاهد) دبیر هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان دیروز در نشست خبری این جشنواره گفت: از مجموع آثاری که امسال بررسی شده اند، 430 اثر در بخش داستان تالیفی، 675 اثر در بخش شعر، 140 اثر در بخش ترجمه، 195 اثر در بخش علمی، 302 اثر در بخش شعر و داستان مخاطبان، 190 اثر در بخش کمیک استریپ، 374 اثر در بخش گزارش و خبر و گفتگو، 400 اثر در بخش نقد و مقاله، 450 یادداشت و سرمقاله و 154 کاریکاتور بوده اند و گرافیک 58 نشریه نیز در بخشهای طرح جلد، تصویرسازی و صفحه آرایی بررسی شده اند.

هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان که از 5 تا 12 دی در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون برگزار می شود در مراسم افتتاحیه خود، برگزیدگان مطبوعات در سال های 84 و 85 را معرفی می کند.

دبیر این دوره از جشنواره با اشاره به روند برگزاری این جشنواره در سالهای گذشته و کمبود بودجه در سالهای اخیر گفت: امسال برخلاف گذشته تنها لوح زرین و دیپلم افتخار به برگزیدگان تعلق خواهد گرفت و لوح تقدیر از جایزه ها حذف شده است.

دبیر این دوره از جشنواره از رشد برخی از زمینه ها در رشته های مختلف خبر داد و گفت: امسال طبق نظر هیئت داوران در بخش داستان مخاطبان، رشد قابل توجه دیده شد و توجه به مضامین اجتماعی و موضوعات طنز در این نوشته ها آشکار بود و به لحاظ تکنیکهای داستان نویسی بسیار قوی تر ظاهر شدند.

این در حالی است که به گفته ابراهیمی، در بخش تالیف داستان در دو سال گذشته افت کیفی احساس می شود.

این شاعر کودک و نوجوان با اشاره به رشد چشمگیر شعر خردسال نسبت به شعر کودک، ادامه داد: در دو سال گذشته شاهد آن بودیم که شعر خردسال در سطح گسترده ای در مطبوعات گسترش یافته و حتی بسیاری از شاعران نامدار شعر کودک به شعر خردسال روی آورده اند.

وی حضور چهره های تازه در بخش مطالب علمی را یکی از ویژگیهای این دوره دانست و گفت: حضور نویسندگان تازه کار در کنار مطالب مناسب بسیار خوب بود اما ضعف بزرگ این مطالب در عدم ذکر منبع و ماخذ ترجمه ها و نوشته های این گروه بود.

جعفر ابراهیمی (شاهد) همچنین از توجه به بخشهای مطبوعاتی تر جشنواره در این دوره و حذف و تلفیق برخی از بخشها خبر داد و افزود: برای مثال امسال قالبهایی چون خبر و گزارش، طنز، کمیک استریپ و کاریکاتور در بخشهای جداگانه بررسی شدند و برخی قالبها مانند داستانهای موضوعی و بازنویسیها با توجه به ماهیت غیرمطبوعاتی شان در بخشهای دیگر تلفیق شدند.

وی از بخشهای جنبی این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: امسال نیز در حاشیه این جشنواره علاوه بر میزگردها و نشستهای تخصصی، جشن نشریاتی چون دوچرخه و کیهان بچه ها نیز برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره به انتخاب داوران اشاره کرد و گفت: امسال نامه ای برای تمام سردبیران نشریات کودک و نوجوان ارسال کردیم و از آنها خواستیم که ضمن شرکت در جلسه مشورتی کانون، نظرات خود را درباره داوران، بخشهای جشنواره از قبل اعلام کنند. اما متاسفانه از بین 57 نشریه تنها 3 نماینده در این جلسه شرکت کرد.

جعفر ابراهیمی در پایان با اشاره به تلاشهای کانون برای همکاری گرفتن از گروهها و نهادهای مطبوعاتی، افزود: بعد از جلسات فوق بار دیگر نامه نگاری هایی کردیم و خواستار معرفی یک داور از هر نشریه شدیم که البته در این بخش، نشریاتی چون کیهان بچه ها، دوچرخه و بچه ها گل آقا داورانی را به کانون معرفی کردند که در داوریها از این دوستان استفاده شد.