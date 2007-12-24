پلیس سینمای ایران را از نابودی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی سینما بعدازظهر امروز در نشستی صمیمانه با فرمانده پلیس تهران و مسئولین پلیس امنیت عمومی تهران که پیرامون موضوع برخورد پلیس با عرضه کنندگان غیر قانونی محصولات سینمایی برگزار شد ، ضمن تشکر از فعالیت های نیروی انتظامی ، نقطه نظرات خود را نیز بیان داشتند.

مرتضی شایسته تهیه کننده سینما ضمن قدردانی از زحمات پلیس تهران در برخورد با عرضه کنندگان غیر قانونی محصولات سینمایی ، خاطرنشان کرد: اگر تلاش نیروی انتظامی نبود شاید امروز سینمای ایران به طور کامل تعطیل شده بود و اهالی سینما با بیکاری روبرو بودند.

وی تاکید کرد: اهالی سینما قدردان زحمات پلیس خود هستند ولی خواستار آن هستند که حرکت پلیس در این خصوص استمرار داشته و به کل کشور گسترش پیدا کند.

شایسته یادآور شد: پلیس ، عملیات نجات سینمای ایران را به بهترین شکل مدیریت کرد و این در حالی بود که تهیه کنندگان ، سینماداران و صاحبان شرکت های قانونی عرضه محصولات سینمایی در آستانه تعطیلی کامل بودند.

وی افزود: درآمد سینمای ایران در کل سال در خوشبینانه ترین حالت حدود 20 تا 30 میلیارد تومان است و این در حالی است که شبکه قاچاق در طول سال درآمدی حدود 450 میلیارد تومان را کسب می کند.

در این نشست اهالی سینما نظیر حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده و بازیگرانی نظیر امین حیایی ، مهناز افشار، پویا پورسرخ، جمشید هاشم پور و ... حضور داشتند.