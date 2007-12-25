برنامه ششمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین روز از بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر فردا در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی وسخنرانی در 9 تالار و سالن برگزار می شود.

تالار وحدت و سالن رودکی

گروه موسیقی "پریشاد" به سرپرستی پریچهر خلوتی در بخش جنبی جشنواره ساعت 18 و گروه موسیقی "مارسل بکمان" از هلند در بخش بین الملل جشنواره ساعت 20:30 در تالار وحدت اجرای برنامه دارند ، کنسرت گروه موسیقی " جوان " به سرپرستی محمدعلی کیانی نژاد و گروه موسیقی "مولانا" به سرپرستی امیرمجاهد مسعودی ساعت 18 و کنسرت گروه موسیقی "هورآوا" به سرپرستی آزاده میرزا پور و "اوغلان بخشی " به سرپرستی عبدالغفار گلدی نژاد ساعت 20:30 در سالن رودکی برگزار می شود.

فرهنگسرای هنر:

گروه موسیقی "سرایه " به سرپرستی مسعود شفیعی برزی ، گروه موسیقی "ندای جام" به سرپرستی غلام رسول فرهادی نیا ساعت 18و تریو پیانو به سرپرستی محمدرضا صفی ساعت 20:30 در فرهنگسرای هنر برگزار می شود.

فرهنگسرای نیاوران:

رسیتال گیتار "لیلی افشار"در بخش بین الملل جشنواره ساعت 18 و گروه موسیقی "آکادمیا" به سرپرستی فرید عمران ساعت 20:30 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

اریکه ایرانیان:

سالن اریکه ایرانیان در ششمین روز از برگزاری جشنواره ساعت 18 میزبان گروه موسیقی "قمر" به سرپرستی نوید دهقان و گروه موسیقی "همساز" به سرپرستی مسعود شعاری ساعت 20:30 است.

سالن آوینی و سینما تراس فرهنگسرای بهمن:

گروه موسیقی "آساره"به سرپرستی عباس فلاحی ساعت 18 در سالن سینما تراس دهکده فرهنگسرای بهمن و همین سالن در ساعت20:30 میزبان گروه موسیقی "صحرا روشن" به سرپرستی نایب علی صحرا روشن است همچنین گروه موسیقی جمهوری آذربایجان در بخش بین الملل ساعت 19 در سالن آوینی این فرهنگسرا برگزار می شود.

تالار کشور:

کنسرت گروه موسیقی پاپ مجتبی کبیری و ریو گلسرخی ساعت 20 در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.

خانه هنرمندان :

سخنرانی دکتر علی زاده محدی ویژگی های روانشناختی و درمانی موسیقی قومی و سنتی در ایران را ساعت 18:30 بررسی می کند.