برگزاری جشن استعدادهای درخشان در دانشگاه قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم در این مراسم که ظهر امروز در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزارشد، حمیدرضا وثوقی‌فر مسئول بخش عددی آزمایشگاه مهندسی زلزله پاسی‌فیک دانشگاه برکلی کالیفرنیا با اشاره به ضرورت حل مسائل توسط نخبگان دانشگاهی اظهار داشت: شناخت دقیق اطراف یکی از ویژگی‌های اساسی و منحصر به فرد نخبگان است که اگر این کار صورت گیرد، پیشرفت و تکامل جوامع رقم خواهد خورد.



وی وظیفه نخبگان دانشگاهی را در حل مسائل و مشکلات کشور مهم خواند و یادآور شد: نخبگان دانشگاهی به دلیل داشتن هوش و توانمندی بالا، بهتر و سریع ‌تر از سایر افراد مشکلات جامعه را شناسایی می ‌کنند و می‌ توانند راهکارهای مناسبی برای رفع این مسائل ارائه دهند.



وثوقی‌فر خاطرنشان کرد: خلاقیت یک مسئله بدست ‌آوردنی است که به صورت بالقوه در ذهن همه افراد وجود دارد.



وی ادامه داد: در کشور ما مشکلاتی از قبیل اعتیاد، ترافیک، تورم، بزهکاری، فساد، طلاق و... وجود دارد که نخبگان دانشگاهی باید با ارائه طرح ‌ها و ایده ‌های گوناگون درصدد حل این مشکلات برآیند.



معاون آموزشی دانشگاه قم نیز در این مراسم هدایت و معرفی دانشجویان نخبه را از وظایف اصلی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه قم برشمرد و افزود: این دفتر با کمبود بودجه و نیروی انسانی تلاش خوبی برای شناسایی و هدایت دانشجویان نخبه انجام داد و در این راستا موفق به شناسایی 700 دانشجوی نخبه از همه رشته ‌ها و مقاطع مختلف شد.



در این مراسم به صورت نمادین از شش دانشجوی نخبه تجلیل شد.