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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۷:۴۷

در آستانه برگزاري يك جشنواره جهاني

يك هفته تا برگزاري مراسم اسكار باقي است

تنها يك هفته تا زمان برگزاري مراسم آكادمي اسكار و انتخاب آثار و چهره هاي برگزيده سال باقي مانده اين درحالي ست كه دراين مدت اخبار ديگر جشنواره هاي بزرگ جهان تحت تاثير اخبار برگزاري مراسم آكادمي اسكار كمرنگ مي شود .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي درشرايطي كه  جشنواره هاي گوناگون  آثاربرتررا معرفي  مي كنند ، دوستداران سينما درانتظاربرگزاري مراسم آكادمي هستند.
جشنواره دايركترزگايد انگلستان درروز يكشنبه برگزارشد وفيلم " ارباب حلقه ها: بازگشت سلطان "جايزه بهترين فيلم بين المللي را ازآن خود كرد.
ازسوي ديگرفيلم هاي  " گمشده درترجمه " و" شكوه آمريكايي" ازسوي جشنواره رايترزگايد آمريكا مورد نوازش قرارگرفتند.
درفرانسه نيزفيلم " رودخانه اسرارآميز" جايزه بهترين فيلم خارجي را ازآن خود كرد.اين جشنواره ها آخرين رويداد هاي هنري هستند كه پيش از مراسم آكادمي، برگزارمي شوند.مراسم آكادمي اسكاريك شنبه آينده درلوس آنجلس برگزارمي شود.

کد مطلب 61054

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