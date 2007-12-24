بازیکنان بزرگ پرسپولیس اشتباهات فاحشی داشتند/ این شکست یک ویتامین بود

به گزارش خبرنگارمهر، افشین قطبی که پس از شکست تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما در این دیدار گل های تخریبی دریافت کرد و بازیکنان بزرگ تیم اشتباهات فاحشی را انجام دادند تا در نهایت تیم میزبان در این دیدار پیروز شود که این مسائل چیزی از ارزش های پاس کم نمی کند.

وی ادامه داد: شاید این صحبت را به شوخی بگویم که اگر آث میلان هم در این زمین و شرایط برابر پاس به میدان برود روز سختی را پیش رو خواهد داشت اما این موضوع کاملا جدی است زیرا بازی کردن و کسب پیروزی در این وضعیت بسیار دشوار است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران همچنین تاکید کرد: این شکست می تواند مانند یک ویتامین برای پرسپولیس باشد زیرا با توجه به این نتیجه بازیکنان تیم متوجه می شوند که باید برای پیروزی تلاش کنند و پرسپولیس بودن ما دلیلی برای پیروز شدن نیست.

وی اضافه کرد: بازیکنان پاس همدان انگیزه زیادی برای پیروزی مقابل ما داشتند و آنچه روحیه و انگیزه آنها را برای موفقیت در این دیدار بیشتر می کرد، 18 بازی متوالی بدون شکست ما در لیگ و جام حذفی بود. امروز این قرعه به نام پاس افتاد تا نخستین شکست این فصل را به ما تحمیل کنند.

قطبی در پایان درمورد عملکرد داور گفت: برای تیمی که با 2، 3 گل آنهم در مسابقات جام حذفی عقب است، داور نباید به این راحتی کارت های خود را خرج بازیکنان آن کند، زیرا این تیم خودش باخته بود و نیازی به این برخوردها وجود نداشت.