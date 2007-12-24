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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

انفجار دو بمب در افغانستان چهار کشته برجا گذاشت

انفجار دو بمب در افغانستان چهار کشته برجا گذاشت

چهار نفر در انفجار دو بمب در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام پلیس محلی در ولایت قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت:  انفجار یک بمب که در زیر یک جسد کار گذاشته شده بود، منجر به کشته شدن یک افسر پلیس و یک غیرنظامی شد.

وی افزود: این انفجار در هنگامی رخ داد که قربانیان قصد داشتند جسد را از زمین بلند کنند.

ماموران پلیس، طالبان را مسئول این انفجار معرفی کرده اند.

در همین حال، یک مسئول امنیتی در منطقه شاه والی در ولایت قندهار از انفجار یک بمب دست ساز کنترل از راه دور خبر داد.

وی افزود: یک بمب در هنگام عبور عابران در منطقه شاه والی منفجر شد که به کشته شدن دو عابر و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر گردید.

انفجار بمب ها و حملات انتحاری در افغانستان در سال جاری علیه ارتش افغان و نیروهای خارجی روز به روز افزایش می یابد.

کد مطلب 610548

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