سمینار هم اندیشی شوراهای استانهای شمال غرب کشور به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس شورای استان اردبیل عصر امروز در اختتامیه اولین سمینار هم اندیشی شوراهای اسلامی استانهای شمال غرب کشور اظهار داشت: پتانسیل بسیار بالایی برای همکاری و تعامل بین شوراهای استانهای شمال غرب کشور وجود دارد که در آینده برای شفاف سازی قوانین شوراها، کمک به توسعه و رشد مشارکت مردمی از آن بهره خواهیم برد.

جواد قرآن نویس افزود: مصمم به پیگیری مجدانه برای تشکیل و تجهیز دبیرخانه شوراهای فرادست استانهای شمال غرب کشور هستیم تا با اطلاع رسانی مفید به تمام استانها و ارسال نتایج آن به شورای عالی کشور، قوانین شوراها را نهادینه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اطمینان داریم اولین سمینار هم اندیشی شوراها بسیار مفید و برای پیشبرد اهداف شوراها، اجرای مدیریت واحد شهری و تعامل شورا با شهرداری و سایر سازمانهای مرتبط موثر خواهد بود.

در این سمینار بیانیه مشترکی در پنج بند قرائت و بر اجرای آن تاکید شد که بازنگری قانون شوراهای اسلامی به خصوص شوراهای فرادست در اصول ششگانه قانون اساسی، پشنهاد نامگذاری 25 اسفند ماه به عنوان روز شهردار به مناسبت شهادت سردار شهید مهدی باکری، تشکیل دبیرخانه برای شوراهای استانی شمال غرب در آذربایجان شرقی، تمرکز مدیریت در شهرها بر اساس مواد 137 و 136 قانون برنامه چهارم توسعه، پیشنهاد ارتقای جایگاه شوراها از وزارت کشور به معاونت مستقل نهاد ریاست جمهوری از بندهای این بیانیه بود.

همچنین طی مصوبه ای مقرر شد، دومین سمینار هم اندیشی شوراهای استانهای شمال غرب کشور در آذربایجان غربی برگزار شود.