به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الدستور وي گفت :" اردن اطمينان دارد اين گفته ها موضع رسمي شوراي انتقالي عراق نيست و تنها موضعگيري شخصي رئيس شورا را نشان مي دهد . "

وي تاكيد كرد : اردن اين ادعاها را پيگيري خواهد كرد .

خضر گفت :" در صورتيكه مشخص شود اين بيانات موضع رسمي شوراي انتقالي عراق است ، دولت اردن بر طبق منافع اين كشور در مورد رابطه اردن و عراق تصميمگيري خواهد كرد و اقداماتي را انجام خواهد داد.

وي در مورد ماهيت اين اقدامات توضيحي نداد .