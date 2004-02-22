به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الدستور وي گفت :" اردن اطمينان دارد اين گفته ها موضع رسمي شوراي انتقالي عراق نيست و تنها موضعگيري شخصي رئيس شورا را نشان مي دهد . "
وي تاكيد كرد : اردن اين ادعاها را پيگيري خواهد كرد .
خضر گفت :" در صورتيكه مشخص شود اين بيانات موضع رسمي شوراي انتقالي عراق است ، دولت اردن بر طبق منافع اين كشور در مورد رابطه اردن و عراق تصميمگيري خواهد كرد و اقداماتي را انجام خواهد داد.
وي در مورد ماهيت اين اقدامات توضيحي نداد .
درپي اظهارات عبدالحميد مبني ادعاي ارضي عراق بر اردن و كويت
اردن از شوراي حكومت انتقالي عراق توضيح خواست
اسمي خضر سخنگوي دولت اردن امروز گفت : اردن از شوراي انتقالي عراق مي خواهد در رابطه با سخنان ديروز رئيس اين شورا درمورد ادعاي مالكيت عراق بر كويت و اردن توضيح دهد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الدستور وي گفت :" اردن اطمينان دارد اين گفته ها موضع رسمي شوراي انتقالي عراق نيست و تنها موضعگيري شخصي رئيس شورا را نشان مي دهد . "
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