۳ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

وینگو بگوویج:

پرسپولیس را در هم شکستیم / می دانستیم آنها ضعف های زیادی دارند

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان گفت: عملکرد بازیکنان در زمین مسابقه دقیقا طبق برنامه ریزی های پیشین بود و توانستیم پرسپولیس را در این دیدار خرد کرده و در هم بشکنیم.

به گزارش خبرنگارمهر، وینگو بگوویچ که پس از پیروزی پرگل تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به آنالیز کامل مسابقات گذشته پرسپولیس به این نتیجه رسیدیم که این تیم برخلاف نتایجی که بدست می آورد ضعفهای زیادی دارد که از آنها برای کسب پیروزی در این دیدار بطور کامل استفاده کردیم.

وی ادامه داد: تا جائیکه بتوانیم در جدول رقابتهای جام حذفی پیش خواهیم رفت. البته فراموش نکنید که پاس در 9 دیدار گذشته شکست نخورده است و در چند بازی گذشته تنها 2 گل دریافت کرده است که تمام این مسائل ثبات تیم پاس را نشان می دهد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان درمورد نیمکت نشینی چترآبگون تاکید کرد: این بازیکن جوان در 17 بازی گذشته پاس بسیار درخشیده بود و فشار زیاد این دیدارها باعث خستگی اش شده بود، به همین دلیل ترجیح دادیم در این دیدار از وی استفاده نکنیم.

بگوویچ درپایان گفت: برای بهترین استفاده از تعطیلات نیم فصل در جلسه ای که با اولیایی و پورحیدری خواهیم داشت، برنامه ریزی می کنیم که پس از تصمیم گیری نهایی در این خصوص، این برنامه ها را اعلام می کنیم.

تیم فوتبال پاس همدان در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور موفق شد با نتیجه 3 بر صفر پرسپولیس را شکست دهد تا درمرحله یک چهارم با فولادخوزستان دیدارخواهد کرد.

