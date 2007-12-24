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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۳۴

81 هزار تماس طی 9 ماه در مرکز 110 خراسان شمالی ثبت شد

81 هزار تماس طی 9 ماه در مرکز 110 خراسان شمالی ثبت شد

بجنورد - خبرگزاری مهر : رئیس پلیس 110 استان خراسان شمالی گفت: در طول 9 ماه گذشته، 81 هزار تماس در مرکز 110 این استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سرهنگ محمد موسی زاده عصر امروز در نشستی خبری افزود: 41 هزار تماس گیرنده از این مرکز درخواست کمک داشتند که منجر به عملیات پلیسی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بقیه تماسهای برقرار شده با این مرکز، برای دریافت راهنمایی بوده یا برخی درخواستهایی مطرح شده است که در حوزه وظیفه نیروی انتظامی استان نبوده است.

موسی زاده بیان داشت: بررسی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی نشان داده که میزان ارتباط مردم با مرکز فوریتهای پلیسی 110 بیشتر شده و با وجود افزایش تماسها، میزان رضایتمندی مردم از این مرکز نیز بیشتر شده است.

معاون عملیات پلیسی فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی یادآور شد: نظرسنجی اخیر از مردم استان خراسان شمالی نشان داده که 92 درصد از شهروندان از عملکرد بخشهای مختلف نیروی انتظامی استان رضایت دارند.

کد مطلب 610551

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