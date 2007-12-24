81 هزار تماس طی 9 ماه در مرکز 110 خراسان شمالی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سرهنگ محمد موسی زاده عصر امروز در نشستی خبری افزود: 41 هزار تماس گیرنده از این مرکز درخواست کمک داشتند که منجر به عملیات پلیسی شده است.



وی خاطرنشان کرد: بقیه تماسهای برقرار شده با این مرکز، برای دریافت راهنمایی بوده یا برخی درخواستهایی مطرح شده است که در حوزه وظیفه نیروی انتظامی استان نبوده است.

موسی زاده بیان داشت: بررسی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی نشان داده که میزان ارتباط مردم با مرکز فوریتهای پلیسی 110 بیشتر شده و با وجود افزایش تماسها، میزان رضایتمندی مردم از این مرکز نیز بیشتر شده است.

معاون عملیات پلیسی فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی یادآور شد: نظرسنجی اخیر از مردم استان خراسان شمالی نشان داده که 92 درصد از شهروندان از عملکرد بخشهای مختلف نیروی انتظامی استان رضایت دارند.