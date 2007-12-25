به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالقاسم خزعلی شب گذشته در مراسم جشن غدیر که در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار شد، افزود: راه اندازی بنیاد بین المللی غدیر در دانشگاههای پیام نور در جهت کار برای امیرالمومنین است.

وی ادامه داد: 29 استان در بنیاد بین المللی غدیر عضویت دارند و رئیس جمهور عضو هئیت امناء این بنیاد است.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر افزود: همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، عراق، لبنان، هلند، بلژیک، سوریه و هند در این بنیاد عضویت دارند.

خزعلی ادامه داد: ما اهل تهاجم نیستیم و دفاع می کنیم اما اگر در مقابلمان لجوج گری شود، می ایستیم.