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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

آیت الله خزعلی:

اساتید کلمبیا همچنان از رفتار رئیس این دانشگاه در برابر احمدی‌نژاد انتقاد می‌کنند

اساتید کلمبیا همچنان از رفتار رئیس این دانشگاه در برابر احمدی‌نژاد انتقاد می‌کنند

رئیس بنیاد بین المللی غدیر گفت: از دانشگاه استادی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است که با سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا چنان در برابر آمریکا ایستاد که هنوز اساتید این دانشگاه به رفتار رئیس دانشگاه خود انتقاد می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالقاسم خزعلی شب گذشته در مراسم جشن غدیر که در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار شد، افزود: راه اندازی بنیاد بین المللی غدیر در دانشگاههای پیام نور در جهت کار برای امیرالمومنین است.

وی ادامه داد: 29 استان در بنیاد بین المللی غدیر عضویت دارند و رئیس جمهور عضو هئیت امناء این بنیاد است.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر افزود: همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، عراق، لبنان، هلند، بلژیک، سوریه و هند در این بنیاد عضویت دارند.

خزعلی ادامه داد: ما اهل تهاجم نیستیم و دفاع می کنیم اما اگر در مقابلمان لجوج گری شود، می ایستیم.

کد مطلب 610553

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