پیشکسوتان فرهنگی بخش شبانکاره تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بزرگداشت مقام شامخ معلم از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت در منطقه شبانکاره؛ آقایان «حسین فطانت» در شهر شبانکاره، «مراد جمالی» در روستای خیارزار، «ابوالفتح سهراب پور» در روستای دهداران علیا و «اسماعیل حاتمی» در روستای دهداران سفلی با حضور مسئولان تجلیل به عمل آمد.

بخشدار شبانکاره عصر دوشنبه در حاشیه این دیدارها اظهار داشت: معلمان و بخصوص پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت حق بزرگی بر گردن ما و جامعه دارند، و نقش اساسی در آگاه سازی و پرورش نیروی انسانی متعهد و کارآمد را دارند

ابراهیم حسینی افزود: کار معلم در جامعه همیشه گره گشا و ثمر بخش بوده و انسان‌های آگاه، اجتماعی، متخصص و نخبگان نتیجه تلاش و مجاهدت معلمان هستند.