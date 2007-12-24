سفر حج پاداش حذف پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی تیم فوتبال پاس همدان مقابل پرسپولیس برای مسئولان این باشگاه بسیار لذت بخش بود تا جائیکه آنها را ترغیب به پرداخت پاداش های ویژه کرد. یکی از این پاداش ها ، اعزام تمامی بازیکنان و مربیان تیم به سفر حج بود.

مجمع باشگاه پاس همدان تصمیم برآن گرفت که برای تقدیر از بازیکنان این تیم پس از شکست تیم فوتبال پرسپولیس تمامی آنها را به سفر حج اعزام کنند.

استاندار و شهردار همدان که برای تماشای بازی به ورزشگاه آمده بودند پس از بازی در رختکن تیم فوتبال پاس حضور یافتند و از بازیکنان تقدیر کردند. شهردار همدان نیز به هر یک از بازیکنان یک میلیون ریال پرداخت کرد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان در چارچوب رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز با برتری 3 برصفر تیم فوتبال پاس به پایان رسید.