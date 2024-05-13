به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی در جلسه ستاد اربعین استان هرمزگان با اشاره به اهمیت پیاده روی اربعین عنوان کرد: پیاده روی بزرگ اربعین در راستای حفظ و نشر نهضت عاشورای امام حسین (ع) یک حرکت تمدن ساز است.

وی افزود: اربعین حسینی متعلق به همه آزادی خواهانی است که در این حرکت تمدن ساز هر ساله شرکت می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه مهم پیاده روی عظیم اربعین حسینی زمینه برگزاری باشکوه آن مهیا شود.

کامرانی گفت: تحولات مهمی که در غرب آسیا به ویژه در غزه علیه مردم بی گناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در جریان است اهمیت پیاده روی اربعین را دو چندان کرده است.

وی اظهار کرد: تمامی کمیته‌های ذیل ستاد اربعین استان لازم است فعالیت خود را در حوزه مأموریتی خود آغاز کنند و مقدمات حضور بدون دغدغه مردم هرمزگان را در حماسه عظیم اربعین مهیا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: ساماندهی موکب‌ها، تأمین وسائط نقلیه جهت حمل و نقل زائران، امور مربوط به گذرنامه و… از هم اکنون توسط ستاد اربعین استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیگیری و دنبال شود.