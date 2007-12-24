کاهش 20 درصدی تخلفات ساختمانی در شش ماه اول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مصباح الدین متقی، مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100، با بیان این مطلب گفت : میزان تخلفات ساختمانی در نیمه اول امسال ، به دلیل راکد بودن تعداد زیادی از پرونده ها در مناطق افزایش یافت، اما این تخلفات از نظر متراژ ، نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است .

وی در مورد تخلفات کسری پارکینگ ، اظهار کرد : تخلفات کسری پارکینگ نیز در شش ماهه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 85 ، پنج درصد کاهش داشته است .

متقی افزود: تخلفات مربوط به متراژ ساختمان ها که باید به حالت اول خود برگردد سال گذشته 29 درصد بوده است و امسال با 28 درصد کاهش به یک درصد رسیده است .

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 ، مجموع کاهش تخلفات ساختمانی را در نیمه اول امسال ، 20 درصد عنوان کرد و گفت: هنوز درزمینه کاهش تخلفات ساختمانی به وضعیت مطلوب نرسیده ایم ، اما در صورتی که این روند ادامه پیدا کند ، درصد کاهش تخلفات تا پایان سال کمتر نیز خواهد شد.