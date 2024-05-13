پایه و اساس هلال احمر بر مبنای فکر و ایده جوانان شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نظری بعدازظهر دوشنبه در آئین تجلیل از اعضای جوانان، داوطلبان، نجات گران، مربیان و پرسنل حوزه عملیات جمعیت هلال احمر مشگین شهر اظهار کرد: ۱۰۱ سال از زمان تشکیل جمعیت هلال احمر می‌گذرد و در دل این جمعیت سازمان‌هایی با نام جوانان، داوطلبان، امداد و نجات به وجوده آمده است که امروز صد و یکمین سالگرد آن را جشن می‌گیریم.

وی با بیان اینکه پایه و اساس جمعیت هلال احمر، بر مبنای فکر و ایده جوانان شکل گرفته است، تصریح کرد: هر جای این کشور ردپای جوانان باشد بی شک همه خروجی‌ها به نتیجه خوب منجر می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر بیان کرد: جوانان ما سرمایه‌های وطنی هستند که تمام تلاش خود را برای صلح و دوستی انسان‌ها و تسکین آلام بشری به کار برده‌اند.

نظری با بیان اینکه شهرستان مشگین شهر در سطح استان، شعبه برتر از لحاظ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و امدادی می‌باشد اضافه کرد: جوانی، یکی از بهترین دوران زندگی هر فردی است که اگر در این دوران در مسیر خدمت به خلق و اقدامات انسان دوستانه قرار بگیرد، بی شک موهبت الهی شامل حال آنها شده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر در انجام دادن عملیات‌های امدادی در کوهستان و جاده اشاره کرد و گفت: عملیات مفقودین در منطقه سامانلو جزو سخت‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های جستجو بود.

رئیس جمعیت هلال احمر مشگین شهر در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر در یکسال گذشته برنامه‌های متنوعی برگزار کرده افزود: تعداد ۳۶ برنامه از این اقدامات در دهه مبارک فجر اجرا شده است.

در ادامه این برنامه از خیر نمونه شهرستان آقای بهروز پنچ علیزاده، مسئول عملیات و اعضای فعال جوانان، نجاتگران و مربیان جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر تجلیل به عمل آمد.