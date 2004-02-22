ريشه همه ايثار ها و شهادت ها در تعزيت سيد الشهدا است

به گزارش خبرنگار مهر احمد مسجد جامعي در همايش هم انديشي ايثار وشهادت گفت : همه چيز در كشور ما از بركات امام حسين (ع) است.سيد الشهدا اساس كتاب فرهنگ ما و الگوي محوري فرهنگ ما است و آن پرسش اصلي در فرهنگ ما و هستي شناسي آن معناي نخستين در قامت ايشان شكل مي گيرد. همه ايثارها به آن ايثار بزرگ بر مي گردد و از آن ريشه مي گيرد .

وزير فرهنگ با بيان اين نكته كه حضرت سيد الشهدا (ع) در پاسخ گفتن به دنياي قبل از اين دنياي ما نيز وجود دارد ، گفت : نورانيت آن حضرت و همه ائمه بزرگوار ما مربوط به قبل از خلقت است. به همين خاطر است كه با شركت در عزاداري سيد الشهدا احساس سبكي و وصل مي كنيم.

وي افزود: نور آسمان ها و زمين در نگاه و نيت ما با سيد الشهدا معنا مي يابد. اين نور پيش از خلقت آدم بوده است و نگاه هستي ما را مشخص مي كند. ولي اين شيرازه كتاب فرهنگي، در حيات مادي ما هم جريان پيدا مي كند. سرمايه اجتماعي ما در نگاه به سيدالشهدا شكل مي گيرد و از بدو تولد، ما با اين فرهنگ بزرگ مي شويم.

مسجد جامعي در ادامه افزود : اگر در چارچوب هيات هاي عزاداري دقت كنيم متوجه مي شويم همه به يك نياز اجتماعي پاسخ مي دهند در واقع مي توان گفت اين هيات ها هر يك به مثابه يك شواري محلي است كه همه ابعاد زندگي اجتماعي و معنوي مارا تامين مي كند.

وي گفت اين ايثار و زير پا گذاشتن نفس و حب نفس همه در آموزه هاي كربلا شكل مي گيرد ، ما امروز بركات اين نسبت با عاشورا را در لايه هاي مختلف زندگي اجتماعي و معنوي خود مي بينيم حتي نگاه ما به نهايت حيات زندگي نيز در دوران پس از مرگ با سيد الشهدا معنا مي يابد.

مسجد جامعي به تاثير اين قيام در هنر ما اشاره كرد و گفت: در طبقه بندي هنرهاي ديني ذيل نام عاشورا بيشترين گروه ها، شكل ها و رنگ ها را مي بينيم كه در همه عرصه ها ريشه دوانيده است. نورانيت اين سرمايه فرهنگي نجات و حيات ما را در همه عرصه ها باعث مي شود، ريشه همه شهادت ها و ايثارها در اين تعزيت است وهمين باعث رستگاري خواهد شد.

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