پروژه های عمرانی مناطق بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیامالی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران صبح امروز در حاشیه پنجاه و دومین جلسه ارتباط مستقیم مسئولان ارشد شهرداری تهران با مردم از طریق تلفن 1888 ، در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در شهر تهران گفت : شهروندان تهرانی می توانند شهادت دهند که فعالیت های عمرانی در شهر تهران به ویژه در بخش مربوط به تقاطع های غیر همسطح و بزرگراهها با سرعت قابل توجهی پیش می رود.

وی افزود : با وجود باقی ماندن تنها یک فصل تا پایان امسال در اکثر مناطق پیشرفت پروژه های عمرانی بین 90 تا 100 درصد بوده است و همچنین با متمم های جدید تخصیص داده شده نیز فعالیت های عمرانی جدید وگسترده ای در شهر تهران آغاز شده است .

دنیامالی با اشاره مشکلات موجود برای تامین مصالح و سیمان که به طور جدی پروژه های عمرانی را تحت تاثیر قرار داده است ، گفت : افزایش قیمت قابل توجه فولاد و میلگرد عملیات عمرانی پروژه ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است اما با تدابیر اندیشیده شده به شهروندان تهرانی قول می دهیم اجرای هیچ یک از پروژه های عمرانی در شهر تهران با وقفه مواجه نشود .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به بیش از 1000 پروژه دردست اجرا در حوزه های مختلف شهری در حال حاضر اظهار داشت : بیش از 100 پروژه مهم و اساسی در حوزه های مختلف همچون فنی و عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری و ... در حال حاضر در سطح شهر تهران در حال اجراست .

دنیامالی تصریح کرد : از جمله این پروژه ها می توان به برج میلاد ، سه راه آزمایش ( که پروژه بسیار بزرگ و در نوع خود منحصر به فرد است )، میدان رسالت ، پروژه های مربوط به آسفالت ، میدان شهید کلاهدوز ، تقاطع های بزرگراه شهید یاسینی و بزرگراه آزادگان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در کنار این پروژه ها ، برخی طرح های عمرانی نیز در شهر تهران اجرا می شود که شهروندان تهرانی آنها را به چشم نمی بینند ، گفت : پروژه جمع اوری آبهای سطحی از جمله آنها است که با رشد 5 برابری در این بخش مواجه هستیم بطوریکه 150 کیلومتر تونل جمع آوری آبهای سطحی در دست احداث است که امیدواریم ظرف مدت 3 سال بتوانیم آنرا به پایان برسانیم . همچنین 100 کیلومتر تونل جمع آوری آبهای سطحی نیز در دست مطالعه است که سال آینده بخشی از آن برای اجرا به پیمانکار داده خواهد شد .

دنیامالی در خصوص وضعیت تونل توحید نیز افزود : در حال حاضر در چندین جبهه عملیات اجرایی تونل توحید در حال انجام است و پیش بینی می شود بر اساس برنامه زمان بندی شده این پروژه آماده بهره برداری شود .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت پروژه های برج میلاد و میدان آزادی که در بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید نیز با اشاره به اینکه فاز اول برج میلاد در بهمن ماه امسال شامل مرکز همایش ها ، لابی و سیستم بازدید به بهره برداری می رسد، گفت : برج میلاد از برج های پیچیده مهندسی دنیاست و این افتخار مهندسی کشور است که این پروژه را به اجرا درآمده است . ضمن اینکه پروژه هایی که در فاز اول به بهره برداری می رسند به صورت آزمایشی است .

وی افزود : بیش از دو پنجم نمای شیشه ای شفت به پایان رسیده و فکر می کنیم تا آن زمان مشکلی برای بازگشایی آزمایشی نداشته باشیم .

وی با بیان اینکه ظرف مدت 2 سال اخیر هزینه های صرف شده برای برج میلاد به اندازه 5 برابر زمانی بوده است که کار اجرای این پروژه آغاز شده است ، اظهار داشت : در حال حاضر کار با سرعت قابل توجهی پیش می رود و همانطور که وعده داده شده دربهمن ماه فاز اول این پروژه بزرگ به بهره برداری خواهد رسید و قرار است به صورت آزمایشی هفته آینده یکی از همایش های داخلی شهرداری تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شود .

دنیامالی ادامه داد : پروژه میدان آزادی نیز به سرعت پیش می رود و هماهنگی و تعامل مثبتی نیز میان شهرداری و سازمانهای مسئول از جمله میراث فرهنگی وجود دارد .

وی در خصوص بودجه و متمم پروژه های عمرانی شهرداری تهران در سال جاری نیز گفت : بودجه حوزه عمرانی در بخش بزرگراهها و تقاطع های غیر همسطح در سال جاری 360 میلیارد تومان بوده است که علاوه بر این مبلغ 200 میلیارد تومان نیز به صورت متمم بر روی بودجه امسال در حوزه عمرانی گرفته شده است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه امیدواریم شورای اسلامی شهر تهران توجه ویژه ای در تخصیص اعتبارات حوزه عمرانی شهرداری تهران داشته باشد تا در سال آینده شاهد جهش بزرگی در این حوزه باشیم ، تصریح کرد : با توجه به وضعیت درآمدهای شهرداری تهران در حال حاضر مشغول تعامل و رایزنی با شورای اسلامی شهر تهران هستیم تا بتوانیم بودجه مناسبی را برای اجرای پروژه های عمرانی برای سال آینده دریافت کنیم .

وی درپاسخ به این سوال که آیا مشکل بنزین شهرداری تهران سرانجام حل شد نیز گفت : تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز مشکل بنزین شهرداری تهران از سوی مسئولان ذیربط حل نشده است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین در زمینه وضعیت پروژه شهر آفتاب نیز اظهار داشت : سرمایه گذار خارجی به دلیل شرایط خاص سیاسی انصراف داده است اما توافق و مذاکراتی با یک سرمایه گذار داخلی انجام شده که در آینده شاهد حرکت جدی در اجرای پروژه شهر آفتاب خواهیم بود .

دنیامالی باتاکید بر اینکه در حال حاضر کارهای عمرانی این پروژه با سرعت در حال انجام است ، ادامه داد : توجه داشته باشید که بر اساس برنامه زمان بندی شده قرار بوده است که ظرف مدت 2 سال بخشی از نمایشگاه بین المللی در این مکان افتتاح شود و نه کل پروژه شهر آفتاب .

وی همچنین در خصوص بکارگیری آسفالت رنگی در خیابانهای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه استفاده از آسفالت رنگی فعلا به صرفه اقتصادی نیست ، تاکید کرد : ما باید کاری را انجام دهیم که هم اقتصادی باشد و هم وقتی در چند منطقه از شهر انجام شد از آنجا که قطعا در بقیه مناطق نیز این درخواست مطرح خواهد شد و ممکن است نتوانیم پاسخگو باشیم بنابر این چون آسفالت رنگی از لحاظ هزینه چند برابر آسفالت معمولی است فعلا استفاد هاز آن به صرفه اقتصادی نیست .

دنیامالی ادامه داد : اما در حال مطالعه هستیم که قیمت تمام شده را پایین بیاوریم تا در این صورت از طریق مصالح محلی در معابر پیاده و برخی از تقاطع ها که به بخش ایمنی مردم مربوط می شود اسفالت رنگی را بکار گیریم .

وی تصریح کرد : هم اکنون نیز در بسیاری از شهرهای دنیا برای دسترسی های محلی در هنگام خارج شدن از پایانه ها از آسفالت رنگی استفاده می شود که این کار علاوه بر ایجاد دید بهتر برای رانندگان از لحاظ ایمنی عابران نیز مناسب است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین در خصوص بیشترین موضوعاتی که در جلسه امروز از سوی شهروندان تهرانی مطرح شده است نیز گفت : یکسری از موارد قابل حل بودکه در همین جا به آنها رسیدگی شد اما برخی موارد است که از دست شهرداری خارج است به عنوان نمونه برخی شهروندان مشکاتی در زمینه خرید املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری را مطرح کردند که با توجه به افزایش قیمت مسکن متاسفانه اعتبارات پیش بینی شده کافی نیست و ما امکان خرید تمام املاک واقع در طرح شهروندان را از آنها نداریم بابر این امیدواریم شورای اسلامی شهر تهران منابع مالیلازم را به این کار اختصاص دهد تا ما نیز بتوانیم نسبت به خریداملاک واقع در طرح راحت تر و سریعتر اقدام کنیم.