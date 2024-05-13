آغاز رزمایش مشترک هند و فرانسه

به گزارش خبرگزرای مهر، بر اساس گزارش ارتش هند، رزمایش مشترک این کشور و فرانسه با نام «شاکتی» که ۲ هفته به طول می‌ انجامد و امسال برای هفتمین بار برگزار شد، آغاز شده است.

در بیانیه صادره از سوی ارتش هند در خصوص این رزمایش که تا ۲۶ می در ایالت مگالایا هند ادامه خواهد داشت، آمده است: این رزمایش مشترک توسعه همکاری ها و روابط دوستانه بین نیروهای مسلح دو کشور را تسهیل می‌ کند.

سفارت فرانسه در دهلی نو نیز اعلام کرد که این رزمایش بر عملیات زمینی در مناطق کوهستانی متمرکز خواهد بود.

آخرین رزمایش «شاکتی» که هر دو سال یک بار برگزار می‌ شود، در سال ۲۰۲۱ در فرانسه برگزار شد.