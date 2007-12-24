مهلت حامیان مالی جشنواره فیلم فجر دهم دی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر در این باره گفت: "استقبالی مناسب از سوی سازمان‌های مختلف برای حمایت از جشنواره فیلم فجر صورت گرفته که روابط عمومی پس از پایان مهلت مقرر اسامی آنها را اعلام خواهد کرد."

وی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی هنری کشور که همزمان با جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود ظرفیت مناسب برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات دارد، افزود: "امسال سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف با بنیاد سینمایی فارابی مذاکره کردند و مدیریت بنیاد سعی کرده فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی جدید برای حامیان جشنواره فراهم کند."

ایل‌بیگی ابراز امیدواری کرد استقبال خوب متقاضیان بتواند منشاء ایده‌های نو برای بهره‌برداری بیشتر طرفین از فرصت جشنواره شود و مبنایی خوب برای تعاملات طولانی‌مدت ایجاد کند. وی گفت: "در جذب حامیان جشنواره ضمن رعایت وجهه فرهنگی و ارزشی، به جنبه اقتصادی آن نیز توجه شده و از میان متقاضیان آنها که به هر دو جنبه توجه کرده‌اند اولویت دارند."

ایل‌بیگی ادامه داد: "جشنواره فیلم فجر که در طول برگزاری بیست و پنج دوره همواره با اقبال حامیان مختلف رو به رو بوده، نگاه مخاطبان و سایر دست‌اندرکاران حوزه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی را نه تنها در 10 روز جشنواره بلکه در تمام روزها معطوف سینما می‌کند و امکانی مناسب برای حضور و معرفی سازمان‌ها و شرکت‌ها و فعالیت‌های آنها فراهم می‌آورد."

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.