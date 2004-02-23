  1. هنر
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۲۹

عاشورا در ادبيات ( 5 )

منيژه آرمين : داستان ديني " ضعيف " ، نوشته نشود بهتر است

منيژه آرمين : داستان ديني " ضعيف " ، نوشته نشود بهتر است

ادبيات امروز ما بايد وقايع " عاشورا " را در جريان زندگي عادي مخاطبان خود مطرح كند و در ساده سازي اين مفاهيم ، تلاش جدي شود.

منيژه آرمين - نويسنده  ،  در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : از طرفي ،  نگاه مستقيم به اين موضوعات هم سپري شده  و داستان هاي  ديني ما بايد قادر باشند درخواننده خود همذات پنداري  به وجود بياورند.
اين نويسنده كه در داستان "  شب و قلندر " بخشي ازاثررا با حادثه عاشورا مرتبط نموده است ، افزود : معتقدم كه هنوز اثري  جدي  در حوزه ادبيات داستاني با موضوع عاشورا خلق نشده است ، البته  نبايد توليد چنين آثاري ،  به عنوان هدف اصلي مطرح باشد و از ديگر عناصر مثل  خلاقيت و ... غفلت شود ،  به نظر من  داستان ديني  ضعيف ، نوشته نشود ،  بهتر است.
" آرمين "  به تازگي كتابي را آماده انتشار كرده كه در آن به مقايسه شخصيت هاي " مثنوي مولوي " و " كمدي  الهي " دانته پرداخته است . به گفته وي ، هنوز نام اثر و ناشر آن مشخص نيست.    
کد مطلب 61057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها