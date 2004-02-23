منيژه آرمين : داستان ديني " ضعيف " ، نوشته نشود بهتر است

منيژه آرمين - نويسنده ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : از طرفي ، نگاه مستقيم به اين موضوعات هم سپري شده و داستان هاي ديني ما بايد قادر باشند درخواننده خود همذات پنداري به وجود بياورند.اين نويسنده كه در داستان " شب و قلندر " بخشي ازاثررا با حادثه عاشورا مرتبط نموده است ، افزود : معتقدم كه هنوز اثري جدي در حوزه ادبيات داستاني با موضوع عاشورا خلق نشده است ، البته نبايد توليد چنين آثاري ، به عنوان هدف اصلي مطرح باشد و از ديگر عناصر مثل خلاقيت و ... غفلت شود ، به نظر من داستان ديني ضعيف ، نوشته نشود ، بهتر است." آرمين " به تازگي كتابي را آماده انتشار كرده كه در آن به مقايسه شخصيت هاي " مثنوي مولوي " و " كمدي الهي " دانته پرداخته است . به گفته وي ، هنوز نام اثر و ناشر آن مشخص نيست.