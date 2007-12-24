اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از گروه طرح و تولید حوزه اروپا شبکه جهانی صدای آشنا به ولادت امام هادی (ع) میپردازد و پنجم دی ماه ساعت دو و نیم بامداد به تهیهکنندگی عباس پیری و سردبیری پیمان پناهی از این شبکه پخش میشود.
ـ برنامه "چهارسوق" فردا در رادیو تجارت روابط تجاری ایران و ترکیه را بررسی میکند. در این برنامه رئیس مرکز توسعه صادرات حضور دارد و از ساعت 12:30 تا 14 پخش میشود.
ـ برنامه "کاوش" رادیو تجارت هفتم دی از ساعت 12 به مدت نیم ساعت به شیر و فرآوردههای آن و همچنین استاندارهای مربوط به آن میپردازد.
ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" رادیو تجارت نهم دی ساعت 12 بحث کارآفرینی سازمانی را بررسی میکند. در این برنامه دکتر ملکی استاد دانشگاه حضور دارد.
ـ برنامه "یک ایده یک امکان" پنجم دیماه ساعت 12 در رادیو تجارت به بررسی بورس الکترونیکی، مزایا، راهکارها و چگونگی عملکرد آن میپردازد.
ـ برنامه "کلیک تجارت" پنجم دی با حضور کارشناسان بانکداری الکترونیک در رادیو تجارت این مبحث را بررسی میکند. این برنامه از ساعت 12:30 تا 14 پخش میشود.
ـ برنامه "دست نامرئی" هفتم دی ماه در رادیو تجارت ساعت 10:15 تا 11:45 تاریخ تجارت، تحولات اقتصادی کشور ترکیه و ... را بررسی میکند.
ـ برنامه "صدای بازرگان" هشتم دیماه در رادیو تجرات از ساعت 12:30 تا 14 موضوع هدفمند نکردن یارانهها را بررسی میکند.
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