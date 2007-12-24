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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "خورشید هدایت" به مناسبت ولادت حضرت امام هادی (ع) پنجم دی‌ماه از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از گروه طرح و تولید حوزه اروپا شبکه جهانی صدای آشنا به ولادت امام هادی (ع) می‌پردازد و پنجم دی ماه ساعت دو و نیم بامداد به تهیه‌کنندگی عباس پیری و سردبیری پیمان پناهی از این شبکه پخش می‌شود.

ـ برنامه "چهارسوق" فردا در رادیو تجارت روابط تجاری ایران و ترکیه را بررسی می‌کند. در این برنامه رئیس مرکز توسعه صادرات حضور دارد و از ساعت 12:30 تا 14 پخش می‌شود.

ـ برنامه "کاوش" رادیو تجارت هفتم دی از ساعت 12 به مدت نیم ساعت به شیر و فرآورده‌های آن و همچنین استاندارهای مربوط به آن می‌پردازد.

ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" رادیو تجارت نهم دی ساعت 12 بحث کارآفرینی سازمانی را بررسی می‌کند. در این برنامه دکتر ملکی استاد دانشگاه حضور دارد.

ـ برنامه "یک ایده یک امکان" پنجم دی‌ماه ساعت 12 در رادیو تجارت به بررسی بورس الکترونیکی، مزایا، راهکارها و چگونگی عملکرد آن می‌پردازد.

ـ برنامه "کلیک تجارت" پنجم دی با حضور کارشناسان بانکداری الکترونیک در رادیو تجارت این مبحث را بررسی می‌کند. این برنامه از ساعت 12:30 تا 14 پخش می‌شود.

ـ برنامه "دست نامرئی" هفتم دی ماه در رادیو تجارت ساعت 10:15 تا 11:45 تاریخ تجارت، تحولات اقتصادی کشور ترکیه و ... را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "صدای بازرگان" هشتم دی‌ماه در رادیو تجرات از ساعت 12:30 تا 14 موضوع هدفمند نکردن یارانه‌ها را بررسی می‌کند.

کد مطلب 610573

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