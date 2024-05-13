کشف بیش از ۹۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی قصرشیرین در گشت زنی‌های هدفمند خود حوالی گمرک پرویزخان و سطح شهرستان، موفق به شناسایی تعدادی وسایل نقلیه حامل سوخت قاچاق و محل دپو شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و همچنین محل‌های دپو، ۹۷ هزار و ۳۱۳ لیتر انواع سوخت قاچاق از جمله بنزین و گازوئیل کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش محموله‌های سوختی قاچاق کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۲۲ و میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا پرونده‌هایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.