روز شمار هفته ملی جمعیت در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروریترین فرایض مسئولان و آحاد مردم است.
وی افزود: این فریضه در خصوص افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، مورد تأکید بیشتر است و این یک سیاست حیاتی برای آیندهی بلندمدت کشور است که کاوشهای صادقانه علمی نشان داده است این سیاست را میتوان با پرهیز از همه آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آیندهی کشور را از آن بهره مند ساخت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه شعار هفته ملی جمعیت امسال «نقش من در جوانی ایران» میباشد در زمینه تأثیر مثبت فرهنگ سازی برنامه جوانی جمعیت در استان کرمانشاه، تصریح کرد: با تلاش همکاران حوزه بهداشت در امر فرهنگ سازی جوانی جمعیت میزان موالید در مادران بالای ۳۰ سال سطح استان از ۵۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یافته است که این امر نشان دهنده از بین رفتن باور غلط ترس از بارداری در سنین بالای ۳۰ سال است.
وی همچنین افزود: فرهنگ سازی در راستای تبلیغ و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان، حمایت از نقش مادری، صیانت از تحکیم بنیان خانواده در سر لوحه کار کارشناسان، مراقبین سلامت و بهورزان فعال در برنامه جوانی جمعیت قرار داشته که نتیجه آن کاهش میزان ناخالص طلاق در سال ۱۴۰۱ از ۷/۲% به ۳/۲ % بوده است.
شکیبا عناوین روزهای هفته منتهی به روز ملی جمعیت از ٢٤ لغایت ٣٠ اردیبهشت ماه را به ترتیب یکشنبه ۲۴/۲/۱۴۰۳ رسانه و جوانی جمعیت، دوشنبه ۲۵/۲/۱۴۰۳ مدیران و جوانی جمعیت، سه شنبه ۲۶/۲/۱۴۰۳ خانواده موفق و جوانی جمعیت، چهارشنبه ۲۷/۲/۱۴۰۳ دستگاههای دولتی و جوانی جمعیت، پنجشنبه ۲۷/۲/۱۴۰۳ شرکتهای خصوصی و جوانی جمعیت، جمعه ۲۹/۲/۱۴۰۳ نخبگان و جوانی جمعیت و شنبه ۳۰/۲/۱۴۰۳ گروههای مردم نهاد و جوانی جمعیت اعلام کرد.
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