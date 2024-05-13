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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۲۹

معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی:

واژگونی خودروی ۲۰۶ در محور چمن‌بید به رباط دو مجروح بر جا گذاشت

واژگونی خودروی ۲۰۶ در محور چمن‌بید به رباط دو مجروح بر جا گذاشت

بجنورد_ معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی از واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در محور چمن‌بید به رباط با ۲ نفر مجروح خبر داد.

سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در محور چمن بید به رباط قره‌بیل بلافاصله گشت انتظامی، پلیس راه و عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۲ نفر به شدت مجروح شدند، افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی عنوان شده است.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان و خصوصاً رانندگان عزیز خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز اینگونه حوادث پیشگیری کنند.

کد مطلب 6105741

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