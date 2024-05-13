سرهنگ پرویز رضایینسب در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در محور چمن بید به رباط قرهبیل بلافاصله گشت انتظامی، پلیس راه و عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۲ نفر به شدت مجروح شدند، افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی عنوان شده است.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان و خصوصاً رانندگان عزیز خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز اینگونه حوادث پیشگیری کنند.
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