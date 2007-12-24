دولت سنیوره لایحه تعدیل قانون اساسی لبنان را تصویب کرد/ تاکید بری بر غیر قانونی بودن لایحه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت سنیوره این لایحه را در نشست امروز خود تصویب کرد که اجازه نامزد شدن یک کارمند رده اول کشور برای سمت ریاست جمهوری را می دهد.

"غازی العریضی" وزیر اطلاع رسانی دولت سنیوره درپی جلسه امروز کابینه گفت: دولت لایحه تعدیل قانون اساسی را که انتخاب رئیس جمهور "از میان قضات و کارمندان درجه یک یا معادل آن را برای یک بار مجاز می شمارد"، تصویب کرد.



العریضی همچنین گفت: دولت تصمیم به دعوت از مجلس برای برگزاری جلسه فوق العاده در تاریخ یکم ژانویه سال 2008 میلادی گرفت.



اما نبیه بری رئیس مجلس لبنان در گفتگوی امروز خود با روزنامه الدیار لبنان تاکید کرد که لایحه دولت را تحویل نخواهد گرفت زیرا وی دولت کنونی را غیر قانونی و نامشروع می داند.

شایان ذکر است گروههای مخالف و موافق دولت لبنان درباره نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نظر دارند اما نامزد شدن وی نیازمند تعدیل قانون اساسی است و دوطرف درباره شیوه و چگونگی این تعدیل اختلاف نظر دارند.