  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

رشته‌های نوین پزشکی در مشهد تأسیس می‌شود

رشته‌های نوین پزشکی در مشهد تأسیس می‌شود

ایجاد رشته های فناوریهای نوین در حوزه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دستور کار قرار گرفته و دانشگاه از اعضای هئیت علمی داوطلب برای ایجاد گروههای آموزشی مربوطه دعوت به همکاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به اهمیت پیگیری و ایجاد سریع رشته های نوین پزشکی از جمله نانوفناوری پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی در دانشکده پزشکی مشهد، هیئت علمی داوطلب می پذیرد.

گروههای آموزشی که داوطلب همکاری در هر یک از این رشته ها هستند می توانند رزومه کاری خود را تا تاریخ 16 دی ماه جاری به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کنند.

تصمیم گیری برای ایجاد گروهها و راه اندازی رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در دست اقدام است و گروههای آموزشی با همکاری اعضای هیئت علمی تشکیل می شود.

کد مطلب 610576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها