به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به اهمیت پیگیری و ایجاد سریع رشته های نوین پزشکی از جمله نانوفناوری پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی در دانشکده پزشکی مشهد، هیئت علمی داوطلب می پذیرد.

گروههای آموزشی که داوطلب همکاری در هر یک از این رشته ها هستند می توانند رزومه کاری خود را تا تاریخ 16 دی ماه جاری به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کنند.

تصمیم گیری برای ایجاد گروهها و راه اندازی رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در دست اقدام است و گروههای آموزشی با همکاری اعضای هیئت علمی تشکیل می شود.