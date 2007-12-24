جشنواره سراسری هنر محیطی خلیج فارس در جزیر هرمز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کشف استعدادهای جوان و معرفی قابلیت های طبیعت استان در خلق هنری نو و منحصر بفرد و علاوه بر آن حضور تمامی مردم در خلق یک گونه اثر از اهداف برگزاری این جشنواره است.

مرحله قبل این جشنواره دیماه گذشته و با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد که در این دوره فراخوان سراسری جهت حضور در این جشنواره در سراسر کشور به عمل آمده است.

اساتیدی چون احمد نادعلیان، رضا کیانیان، سمیرا سینایی، کورش دایم و مرتضی محلاتی نیز به عنوان میهمانان ویژه جشنواره در کنار مردم حضور خواهند داشت.

بیش از 70 هنرمند بر اساس ذوق و قریه خود با بهره گیری از خاک ویژه این منطقه که در ده ها رنگ موجود خواهد بود به ایجاد طرحهای ویژه ای با ابزار معمولی خواهند پرداخت و شیوه داوری آثار غیر رقابتی و برحسب چیدمان و گونه قرار گیری و بهره برداری تجسمی آثار صورت می گیرد.

جزیره هرمز، جزیره کوچکی در نزدیکی شهر بندرعباس و به فاصله کمتر از هشت کیلومتری این شهر است.

خاکهای سرخ این جزیره به واسطه طبیعت خاص و شرایط شکل گیری زمین شناسی از رنگ ها و گونه سختی ویژه ای برخوردارند که به راحتی تاثیر پذیرفته و اشکال متعددی را پدید می آورند.