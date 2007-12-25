یک چهارم مراکز بهداشتی درمانی مازندران استیجاری است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سبحان بهرامی صبح امروز در مراسم تجلیل از داوطبان سلامت مازندران اظهار داشت: 256 مرکز بهداشتی روستایی استان فعالیت می کنند که بیش از دیگر استانهای به صورت استیجاری مدیریت می شود.

وی خاطرنشان کرد: مازندران بیش از هزار خانه بهداشت فعال دارد که از نظر فضای استیجاری نیز در مقام دهم کشور قرار دارد.

بهرامی فضای فیزیکی برای بهداشت و سلامت مازندرانی را ناکافی اعلام کرد و یادآور شد: برای مازندران که از نظر بسیاری از شاخص های سلامت در کشور رتبه برتر را دارد، این امر خوشایند نیست.

وی جلب مشارکت های مردمی در بسترسازی سلامت را غیر قابل انکار دانست و ادامه داد: اعتبار 5/5 میلیارد تومانی تملک دارایی در استان برای بسیاری از پروژه های استان بسیار ناکافی است.

رئیس مرکز بهداشت مازندران با اشاره به اینکه مراکز بهداشتی در شهرهای استان پاسخگوی نیاز شهروندان نیست، بیان داشت: مازندران در خانه های بهداشت روستایی با سیستم پیگیری رابطان بهداشتی توانست شاخص سلامت و بهداشت را افزایش دهد.

بهرامی عنوان کرد: مازندران در مسائلی نظیر کنترل تالاسمی، کاهش مرگ و میر مادران باردار و کم شدن مرگ کودکان زیر یک ماه در رتبه خوبی قرار دارد.

وی بی توجهی به سلامت در برخی از روستاهای مازندران را نگران کننده دانست و گفت: بر اساس مطالعات در خانوارهای روستایی نقش سلامت هفتمین جایگاه را دارد که رضایت بخش نیست.