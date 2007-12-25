مراکز تربیت مدرس حوزه های علمیه خواهران ایجاد می شوند

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در مناطق 7 گانه آموزشی و شهرهای کرمان، یزد، کرمانشاه و زاهدان مراکز آموزش تربیت مدرس سطح دو (کارشناسی) ایجاد می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: ثبت نام این دوره از بهمن ماه آغاز شده و فارغ التحصیلان سطح دو (کارشناسی) می توانند با شرکت در این مقطع، علاوه بر تحصیل در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) در یکی از رشته های فقه، تفسیر، کلام و فلسفه به صورت تخصصی دوره مهارتهای را آموزش را فرا گیرند.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این مقطع، علاوه بر موفقیت در آزمون کتبی، در مصاحبه علمی نیز پذیرفته شوند. پذیرفته شدگان همزمان با تحصیل در دوره تربیت مدرس، امکان تدریس در حوزه های علمیه خواهران را خواهند داشت.