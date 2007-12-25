حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری علاوه بر جایگاه رفیع رهبری جامعه شیعه ایران اسلامی، به تحلیل اطلاعات می‌پردازند و خود کارشناس فرهنگی دینی هستند، اظهار داشت: ایشان در قاعده این هرم بزرگ حرکت کرده و کارهایی انجام دادند و تجربیات بسیار زیادی از قبل و بعد از انقلاب دارند و آرام آرام به رأس این هرم رسیده اند.

موسوی هوایی افزود: بنابراین در این مسئله شکی نیست که ایشان با توجه به تجربیاتی که دارند و آمارها و اطلاعاتی که به ایشان می‌رسد و با توجه به وضعیت کشور روی مسئله بودجه در مسائل فرهنگی تمرکز کرده اند.

وی تصریح کرد: به این معنا که تنها معضل بودجه نیست، بلکه مقام معظم رهبری یکی از معضلات اصلی را بودجه می‌دانند، آن هم در مسئله فرهنگ و در بعد اتصال به مباحث دولتی، برنامه ای و بودجه ای.

حجت الاسلام موسوی هوایی در ادامه یادآور شد: مظلومیت فرهنگی به این دلیل است که در بخش بودجه مسائل فرهنگی بسیار بی عنایت عمل می‌شود. بودجه یک سد، یک کیلومتر تونل، راه سازی هر کدام نسبت به بودجه فرهنگی که انسان‌سازی می‌کند و بقای انقلاب و بقای تشیع است، اوج گرفتن اسلام و تشیع در جهان است بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا کار اساسی روی مسائل مادی، رفاهی، عادی و ظاهری شده است و در دوران پست مدرن به سمت فرهنگ حرکت کرده اند و گرنه همه چیز را با امیال، خواسته ها، سود و رسیدن به منفعت می‌دیدند، افزود: این فرهنگ مادی است و آن فرهنگ معنوی سیال الهی متافیزیک نیست.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: در بخشی از صحبتها، ایشان درباره ارتقاء بودجه به 10 درصد تأکید دارند، در جای دیگر مهندسی فرهنگی کشور را مطرح، ضرورت تهیه نقشه جامع فرهنگی کشور و رشد اخلاقی جوانان، نوجوانان و خردسالان را یادآور می شوند .

وی افزود: بنابراین از سخنان مقام معظم رهبری می‌توان فهمید که ایشان تنها بر روی بودجه تمرکز نکردند، بلکه ابعاد مختلف فرهنگ را مطرح کردند که در هر بعدی، بعد از ساماندهی و مدیریت نوبت به بودجه می‌رسد. بنابراین اگر نگاه دولت، نگاه ریاست جمهوری، نگاه فضاهای مختلف دولتی، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و دیگر نهادها، فرهنگی باشد، این نگاه منجر می‌شود تا فکر ارتقاء فرهنگی را در تمام بخشها و زیر مجموعه‌های خود قرار دهند.