به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به نویسندگی جابر قاسمعلی و جواد ارشاد و تهیه‌کنندگی فریبا بانک توکلی در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با مشارکت سازمان شیلات تولید می‌شود. گروه هم اکنون در شمال کشور مشغول کار هستند.

از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "فسیل زنده" می‌توان به دستیار کارگردان: عباس قلیچ لو، مدیر تصویربرداری: فواد نجف‌زاده، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند، طراح گریم: فرانک گلنوش و صدابردار: مازیار رزاقی اشاره کرد. فرامرز صدیقی، اسماعیل محرابی، فریدون محرابی، زهرا سعیدی، آرمین صادقی، فرناز دانایی، مهدی باطبی و شکرخدا گودرزی بازیگران فیلم هستند.

فیلم تلویزیونی "فسیل زنده" درباره قاچاق ماهیان خاویاری در مناطق شمال کشور است و داستان طعمه قرار گرفتن خرده ماهیگیرانی را روایت می‌کند که توسط قاچاقچیان عمده اجیر و ناخواسته باعث انقراض نسل ماهی خاویاری 150 میلیون ساله در دریای خزر می شوند.