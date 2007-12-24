۳ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

تصویربرداری "فسیل زنده" به زودی تمام می‌شود

80 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "فسیل زنده" به کارگردانی جواد ارشاد برای شبکه سوم سیما به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به نویسندگی جابر قاسمعلی و جواد ارشاد و تهیه‌کنندگی فریبا بانک توکلی در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با مشارکت سازمان شیلات تولید می‌شود. گروه هم اکنون در شمال کشور مشغول کار هستند. 

از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "فسیل زنده" می‌توان به دستیار کارگردان: عباس قلیچ لو، مدیر تصویربرداری: فواد نجف‌زاده، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند، طراح گریم: فرانک گلنوش و صدابردار: مازیار رزاقی اشاره کرد. فرامرز صدیقی، اسماعیل محرابی، فریدون محرابی، زهرا سعیدی، آرمین صادقی، فرناز دانایی، مهدی باطبی و شکرخدا گودرزی بازیگران فیلم هستند.

فیلم تلویزیونی "فسیل زنده" درباره قاچاق ماهیان خاویاری در مناطق شمال کشور است و داستان طعمه قرار گرفتن خرده ماهیگیرانی را روایت می‌کند که توسط قاچاقچیان عمده اجیر و ناخواسته باعث انقراض نسل ماهی خاویاری 150 میلیون ساله در دریای خزر می شوند.

کد مطلب 610601

