فعالیت یک درصد آژانسها در زمینه تورهای تخصصی / ارائه مجوز به دفاتر خدمات مسافری منوط به تخصصی شدن آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده در همایش تخصصی شناخت مهارت های تورگردانی که عصر امروز در مجموعه فرهنگی اریکه ایرانیان برگزار شد، گفت: لازم است در حوزه گردشگری همایش های تخصصی و کاملا کابردی برگزار شود. در حال حاضر نیز تمامی اعضای تشکیل دهنده این همایش یک وظیفه بزرگ دارند و آن هماهنگی ، برنامه ریزی برای تهیه بسته مسافرتی جهت ارائه به مشتریان است.

وی با اشاره به اینکه یک تور اپراتور باید کاملا تخصصی و علمی باشد و تمامی تورها در کشور با نوآوری های جدید تدوین شوند، افزود: هدف اصلی توجه به حوزه گردشگری این است که فعالیت های توریستی را وارد فضایی کاملا فعال کنیم. به صورتی که به تمامی وعده هایی که به مسافران داده شده است عمل شود.

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: اکثر توراپراتورهای دنیا فعالیت های روانشناسی و بازشناختی انجام می دهند تا بتوانند توجه به گردشگری را برای مسافران علاقه مند دائمی کنند. در واقع اکثر توراپراتورها نیاز مشتری ها را روانکاوی می کنند.

ملک زاده افزود: ایجاد حس دائمی در گردشگر و مسافر باعث افزایش مسافران دائمی خواهد شد. خوشبختانه در کشورما توراپراتورهای خوبی وجود دارد اما کافی نیست.

وی تاکید کرد: یک توراپراتور نباید به دنبال سود موقت و فوری باشد بلکه باید به فعالیت های گردشگری نگاه دائمی و ماندگار داشت چرا که این سفرها بر اساس دو فاکتور ایجاد حس اعتماد و نیاز مشتریان دائمی، پایدار و مفید باقی خواهند ماند.

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: این معاونت از بخش خصوصی تقاضا می کند به صورت کاملا تخصصی برنامه تورها را تدوین کنند و یک دفتر خدمات مسافرتی باید به تمام این موارد توجه کند.

ملک زاده تصریح کرد: در حوزه گردشگری باید کاملا تخصصی، علمی و عملی اقدام کنیم و به سودهای زودگذر و موقت که ایجاد چالش و مانع در پیشرفت گردشگری می کند، توجه نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به بخش خصوصی از مواردی است که باید به آن توجه شود، گفت: تمام دستگاهها دراشتغال پایدار گردشگری کشور در حوزه منطقه ای و بین المللی در کنار بخش های خصوصی باید همکاری کنند چرا که منافع بخش خصوصی کاملا به منافع ملی گره خورده است که با سیاست گذاری درست می توان بخش خصوصی را به این حوزه جذب کرد.

ملک زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل کارشناسی های غیر علمی، بخش خصوصی اعتمادی چندانی به بخش های دولتی برای به ثمر رساندن طرح ها ندارد. البته بسیاری از افرادی که منافعشان در این بی اعتمادی گره خورده باعث می شوند، این مسئله تشدید شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر برای صدور سفر کارت ملی درخواست داده اند ، گفت: سازمان میراث فرهنگی در حوزه رسیدگی به امور گردشگری تلاش های بسیاری انجام داده است که در کنارش باید تمامی دستگاهها نیز آن سازمان را همکاری کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: متاسفانه در کشور ایران از دو هزار و 200 آژانس مسافرتی موجود در کشور ، تنها 54 مورد از آنها (حدود یک درصد ) در مورد تورهای تخصصی مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ای که صادر شده تا اطلاع ثانوی مجوزهای بند "ب" خدمات مسافرتی صادر نمی شود مگر اینکه تورها کاملا تخصصی باشد.

به گزارش خبرنگارمهر ، عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان گردشگری نیز در این همایش گفت: بینش نوین نسبت به مسائل صنف راهنمایان گردشگری بسیار مهم است که در غیر این صورت مدیران هر چه تلاش کنند به نتایج خوبی نمی رسند.

امیرحسین اربابان ادامه داد: احداث هنرستان گردشگری و هتلداری پارسیان در ایران برای اولین بار نشان از توجه و توسعه پایدار در صنعت گردشگری است.

وی افزود: راهنمایان گردشگری سفیران فرهنگی کشور و جز لاینفک صنعت گردشگری هستند . در واقع گردشگری یک صادرات نامرئی است و صنف ما مجری این صادرات است.

عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان گردشگری افزود: ما با کشورهای اسپانیا، آلمان و ... برای انجام همکاری هایی اقداماتی انجام داده ایم که متاسفانه به دلایل مسائل سیاسی با ما همکاری نکردند و تنها کشور هلند در حوزه دوره های آموزشی گردشگری با ما همکاری می کند.

لازم به ذکر است، در این مراسم از دکتر محمد شریف ملک زاده توسط هیئت مدیره جامعه راهنمایان گردشگری با اهدای لوح قدردانی شد.