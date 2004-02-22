اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

* " آب و رنگ " ايران در آتن به نمايش در آمد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" نمايشگاه " ايران سرزمين آب ورنگ " به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي و با همكاري مركز فرهنگ و هنري شهرداري آتن آغاز به كار كرد. اين نمايشگاه به مدت 10روز در اين مركز هنري برقرار خواهد بود و 50 اثر آبرنگ استاد سيد جمال خرمي نژاد كه از مكانهاي ديني ايران الهام گرفته شده ، در آن عرضه مي شود.

* برگزاري نمايشگاه " جلوه هايي از هنر و تمدن ايراني " در لائوس پايتخت نيجريه ، با استقبال كم نظير مردم منطقه مواجه شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي " جمع زيادي از اساتيد دانشگاه ،دانشجويان ، شخصيت هاي علمي و فرهنگي ، هنرمندان و نويسندگان اين كشور ازاين نمايشگاه كه به مدت 4 روز درمحل موزه ملي نيجريه بر پا مي شود بازديد كردند . آثاري كه با موضوع هنر و تمدن ايراني دراين نمايشگاه در معرض ديد قرار گرفت شامل : آثار خطاطي ، تابلو هاي قرآني ، هنر خوشنويسي ، نقاشي هاي مختلف از هنرمندان ايراني همچون استاد فرشچيان ، كاتوزيان و... است.

* سومين چشنواره عكس " آينه " در دو بخش آزاد و بخش ويژه " عاشوراي حماسه " در حوزه هنري استان خوزستان برگزار مي شود. شركت كنندگان مي بايست آثار خود را تا 30 فروردين ماه 1383 به دفتر چشنواره ارسال نمايند.فراخوان جشنواره مذكور بزودي در نشريات كثيرالانتشار به چاپ مي رسد .