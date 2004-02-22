فضاهاي ورزشي در چابهار محدود است

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" ، وي ضمن بيان تاريخچه تاسيس اين دانشگاه از فقدان فضاهاي ورزشي گله كرد و گفت: مسائلي همچون مرزي بودن چابهار و قاچاق مواد مخدر مي طلبد كه برتوسعه فضاهاي ورزشي اهتمام بيشتري شود.

وي افزود: در اين دانشگاه هيچ سالن سرپوشيده اي وجود ندارد و تنها امكانات آن از لحاظ فضاهاي ورزشي يك استخر روباز با آب شورو يك زمين خاكي براي رشته هاي فوتبال، واليبال و بسكتبال است كه گرماي زياد اينجاد اجازه استفاده در تمام فصول سال را نمي دهد.