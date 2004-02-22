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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۷:۲۴

معاون دانشجويي مركز آموزش عالي دريانوردي وعلوم دريايي چابهار :

فضاهاي ورزشي در چابهار محدود است

دكتر غلامرضا عماد معاون دانشجويي مركز آموزش عالي دريانوردي و علوم دريايي چابهار در مراسم گشايش گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور بر لزوم ايجاد فضاهاي ورزشي در اين دانشگاه با توجه به محروم بودن منطقه تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" ، وي ضمن بيان تاريخچه تاسيس اين دانشگاه از فقدان فضاهاي ورزشي گله كرد و گفت: مسائلي همچون مرزي بودن چابهار و قاچاق مواد مخدر مي طلبد كه برتوسعه فضاهاي ورزشي اهتمام بيشتري شود.
وي افزود: در اين دانشگاه هيچ سالن سرپوشيده اي وجود ندارد و تنها امكانات آن از لحاظ فضاهاي ورزشي يك استخر روباز با آب شورو يك زمين خاكي براي رشته هاي فوتبال، واليبال و بسكتبال است كه گرماي زياد اينجاد اجازه استفاده در تمام فصول سال را نمي دهد.

کد مطلب 61063

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