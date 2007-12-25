به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مجیدی در نمابری که برای مهر ارسال کرده آورده است : سی و چهارمین کنفرانس عمومی یونسکو طی سند شماره 34C14 پیشنهاد کشورمان درخصوص نکوداشت چهارصدمین سال وفات مرحوم شیخ بهایی، نهصد و پنجاهمین سال تولد امام محمد غزالی، هزار و صد و پنجاهمین سال تولد ابوعبدالله رودکی و همچنین یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال سید جمال الدین اسدآبادی در سالهای 2009-2008 از سوی یونسکو موافقت کرد و سند فوق الاشعار را با اجماع به تصویب رساند.

وی با اشاره به مطالبی که خانم نالین - مسئول بخش فرهنگی یونسکو - در گفتگو با مهر مطرح کرده، اظهار داشت: این مصاحبه از این لحاظ که غلط مشهور موجود مبنی بر نامگذاری سالها به نام شخصیتها را اصلاح می کند درست است، چرا که نکوداشت شخصیتها بر اساس ضریبی از پنجاهمین و یا صدمین سالگرد تولد و یا وفات آنان در یونسکو ثبت می گردد. لیکن در آن برخی مباحث خلط گردیده است، از جمله آنکه مشخص نیست منظور ایشان از سری بودن نامگذاریها چیست؟ اگر منظور نکوداشت سالگرد وفات، تولد و یا دیگر مناسبتهای مربوط به شخصیتهای کشورها می باشد که واضح است این امر به پیشنهاد کشورها و تصویب شورای اجرایی و کنفرانس عمومی انجام می گیرد که به هیچ وجه سری نیست و اگر منظور ایشان تعیین برخی سالها بر اساس بعضی مناسبتهای مختلف بوده است که باید اذعان داشت که "سال 2008 سال بین المللی بهداشت (Sanitation)"، "سال جهانی کره مسکون" و "سال تنوع زبانها" و سال 2009 "سال جهانی نجوم" تعیین شده است که این موضوعات سری قلمداد نمی شود و یونسکو پیش از فرارسیدن این مناسبتها به منظور زمینه سازی برای جلب حمایت و همکاری کشورها جهت برگزاری آنان، پیشاپیش به طور رسمی مناسبتهای مذکور را اعلام می دارد.

مجیدی درباره بخشی دیگر از صحبتهای نالین که گفته بود "من این اشخاص (از جمله شیخ بهایی) را نمی شناسم و چنین خبرهایی اصلا صحت ندارد و هیچ شخصیت خاصی برای سالهای آینده در نظر گرفته نشده است"، خاطرنشان کرد: ناآشنایی ایشان با عالم برجسته ایرانی همچون شیخ بهایی جای تعجب بسیار دارد زیرا شیخ بهایی مشهورتر از آن است که کسی چنین سخنانی را در مورد وی بر زبان راند. مضافا آنکه گرامیداشت شیخ بهایی در سال 2009 مورد تصویب یونسکو قرار گرفته است.

مجیدی در پایان گفته است: همان گونه که قبلا نیز تاکید گردیده، برای جلوگیری از بروز چنین ابهاماتی لازم است قبل از انتشار هرگونه خبر یا مصاحبه ای در مورد یونسکو، حتما در مورد صحت و سقم آن خبر از این نمایندگی استعلام شود.

توضیح مهر

* همانطور که نماینده محترم یونسکو اذعان داشته و آن مقام بخش فرهنگی سازمان یونسکو (پاریس) نیز تائید کرده است سالهای 2008 و 2009 به نام هیچ شخصیتی نیست و آنچه در میان بوده پیشنهاداتی از سوی ایران و کشورهای دیگر برای ثبت بزرگداشت مفاخر خود در آن سازمان و طی سالهای فوق بوده است.

* استناد مهر درباره بی اطلاعی آن مقام مسئول یونسکو از وجهه و شهرت شیخ بهایی صحبت خود آن شخص است. ضمن اینکه در متن گزارشی که سایت یونسکو از ملاقات مقامهای سازمان میراث فرهنگی با آن سازمان درج کرده اشاره ای به توافقی در خصوص تکریم شیخ بهایی نشده و همه موارد به توافقنامه امضا شده در خصوص حفظ، نگهداری و ترویج میراث فرهنگی غرب آسیا مربوط می شود.

* در گزارش مهر با عنوان "سالی به نام شیخ بهایی نداریم" (دوم دی 86) آمده بود که احتمالا برداشت مسئولان ایرانی از توافقات صورت گرفته از نوع همان ثبت مفاخر و بزرگان ملی است که کشورهای مختلف آن را برای برپایی گرامیداشت هایی به یونسکو پیشنهاد می کنند (مسئله ای که مجیدی هم تائید کرده و آن را برگزاری نکوداشت عنوان کرده است). این در حالی است که سید طه هاشمی - معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی - از توافقات حاصله با یونسکو در نامگذاری سال 2009 به نام شیخ بهایی خبر داده بود!

* توضیح آخر اینکه خبرنگار مهر پیش از اتمام گزارش با دفتر نمایندگی یونسکو در ایران به منظور انجام گفتگو تماس گرفت و موضوع موردبحث را در میان گذاشت و صحت و سقم "نامگذاری سال 2009" را جویا شد. شخص پاسخگو همچون دکتر محمدرضا مجیدی ضمن شرح روند نامگذاریها و پیشنهادهای کشورها به یونسکو نامگذاری سال 2009 را به نام شیخ بهایی رد کرد و اعلام داشت که خبرگزاری مهر می تواند در این باره به پاسخ مسئولان یونسکو (پاریس) اکتفا و استناد کند ولذا احتیاجی به مصاحبه نیست.